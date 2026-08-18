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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

دو بازیکن پیشین پرسپولیس رقیب استقلال و تراکتور در آسیا

دو بازیکن پیشین پرسپولیس رقیب استقلال و تراکتور در آسیا

مدافع و هافبک پیشین پرسپولیس با پیراهن جدید باشگاهی خود به مصاف نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ نخبگان فوتبال آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ برگزار شد و تیم‌های استقلال و تراکتور در مسیر رقابت‌های آسیایی خود با پاختاکور ازبکستان روبه‌رو خواهند شد.

پاختاکور ازبکستان در فصل جدید یکی از تیم‌های حاضر در لیگ نخبگان آسیاست و در ترکیب خود از دو بازیکن آشنا برای فوتبال ایران بهره می‌برد. مرتضی پورعلی‌گنجی مدافع پیشین پرسپولیس، در فصل جاری به این تیم ازبکستانی پیوسته و قرار است در رقابت‌های آسیایی برابر نمایندگان ایران به میدان برود.

همچنین بشار رسن هافبک پیشین پرسپولیس، نیز در جمع بازیکنان پاختاکور حضور دارد و این احتمال وجود دارد که این دو بازیکن سابق سرخپوشان در دیدارهای آسیایی مقابل استقلال و تراکتور قرار بگیرند.

به این ترتیب، رویارویی پاختاکور با نمایندگان ایران می‌تواند برای هواداران فوتبال کشورمان جذابیت ویژه‌ای داشته باشد؛ چرا که دو چهره آشنا و سابق پرسپولیس حالا با پیراهن تیم ازبکستانی برابر استقلال و تراکتور قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6920147
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • بهمن IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
      پاسخ
      این که سروش رفیعی هست نه بشار رسن

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