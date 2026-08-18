دو بازیکن پیشین پرسپولیس رقیب استقلال و تراکتور در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، قرعهکشی مرحله گروهی لیگ نخبگان فوتبال آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ برگزار شد و تیمهای استقلال و تراکتور در مسیر رقابتهای آسیایی خود با پاختاکور ازبکستان روبهرو خواهند شد.
پاختاکور ازبکستان در فصل جدید یکی از تیمهای حاضر در لیگ نخبگان آسیاست و در ترکیب خود از دو بازیکن آشنا برای فوتبال ایران بهره میبرد. مرتضی پورعلیگنجی مدافع پیشین پرسپولیس، در فصل جاری به این تیم ازبکستانی پیوسته و قرار است در رقابتهای آسیایی برابر نمایندگان ایران به میدان برود.
همچنین بشار رسن هافبک پیشین پرسپولیس، نیز در جمع بازیکنان پاختاکور حضور دارد و این احتمال وجود دارد که این دو بازیکن سابق سرخپوشان در دیدارهای آسیایی مقابل استقلال و تراکتور قرار بگیرند.
به این ترتیب، رویارویی پاختاکور با نمایندگان ایران میتواند برای هواداران فوتبال کشورمان جذابیت ویژهای داشته باشد؛ چرا که دو چهره آشنا و سابق پرسپولیس حالا با پیراهن تیم ازبکستانی برابر استقلال و تراکتور قرار خواهند گرفت.
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