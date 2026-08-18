به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان شامگاه سه شنبه در جریان بازدید از دومین دوره راهبردهای تربیت و یادگیری ویژه مربیان پیشدبستانی در سنندج، بر نقش تعیینکننده این دوره در شکلگیری شخصیت کودکان تأکید کرد.
وی با حضور در کارگاههای آموزشی این دوره اظهار کرد: دوره پیشدبستانی از مهمترین مراحل تربیت است و نحوه فعالیت مربیان در این دوره میتواند بر مسیر رشد و شخصیت کودکان اثرگذار باشد.
وی افزود: مربیان جوان، بانشاط و پویا ظرفیت ارزشمندی برای کار با کودکان دارند، اما این ویژگیها زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که در کنار دانش تخصصی، تجربه و مهارت حرفهای قرار گیرد.
مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش الگویی مربیان بیان کرد: کودک تنها از آنچه مربی آموزش میدهد یاد نمیگیرد، بلکه رفتار، گفتار و منش مربی نیز در ذهن و شخصیت او اثر میگذارد؛ بنابراین اخلاق و علم باید دو پایه اصلی فعالیت مربیان پیشدبستانی باشد.
کار با کودک نیازمند علاقه و صبوری است
حشمتیان نگاه مادرانه به کودکان را از دیگر ضرورتهای فعالیت مربیان عنوان کرد و گفت: مربی باید با علاقه، انرژی، صبوری و احساس مسئولیت در کنار کودک حضور داشته باشد و محیطی امن، شاد و سرشار از نشاط برای او ایجاد کند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای آموزشی ادامه داد: مربیان باید دوره راهبردهای تربیت و یادگیری را جدی بگیرند و از محتوای ارائه شده برای ارتقای دانش و توانمندیهای حرفهای خود استفاده کنند.
نماینده وزیر در امور استان کردستان، علاقه و باور به کار تربیتی را از عوامل مهم موفقیت مربیان دانست و اظهار کرد: فعالیت با کودک زمانی اثربخش خواهد بود که مربی به کاری که پذیرفته باور داشته باشد و بداند مسئولیتی که برعهده گرفته، با آینده کودکان ارتباط مستقیم دارد.
حشمتیان برنامهریزی و افزایش مستمر داشتههای علمی و تجربی را برای مربیان ضروری دانست و افزود: حوزه تربیت کودک نیازمند یادگیری مداوم است و مربیان باید همواره دانش، تجربه و مهارتهای خود را بهروز کنند.
وی همچنین عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان در برگزاری این دوره را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استفاده مناسب از ظرفیتها و امکانات موجود، زمینه برگزاری دورهای کاربردی و متناسب با نیاز مربیان پیشدبستانی را فراهم کرده است.
تأکید بر ظرفیت کانون برای پرورش استعدادهای کودکان
حشمتیان در ادامه حضور خود در سنندج از مراکز فرهنگی هنری شماره یک و چهار کانون پرورش فکری و همچنین کانون زبان استان کردستان بازدید کرد و در جریان فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی و آموزشی این مراکز قرار گرفت.
وی در جریان این بازدیدها با مربیان، کارشناسان و مسئولان مراکز گفتوگو کرد و ظرفیتهای موجود در حوزه فعالیتهای کودک و نوجوان را مورد بررسی قرار داد.
نماینده وزیر در امور استان کردستان با قدردانی از تلاش مجموعه کانون برای ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به کودکان و نوجوانان، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت این مراکز در زمینه استعدادیابی، پرورش خلاقیت و تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی تأکید کرد.
وی فعالیتهای کانون پرورش فکری را در مسیر تربیت نسل آینده ارزشمند دانست و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، هنری، ادبی و آموزشی این مجموعه را عاملی مؤثر در رشد همهجانبه کودکان و نوجوانان عنوان کرد.
بازدید از کانون زبان استان کردستان نیز با هدف آشنایی نزدیکتر با روند فعالیتهای آموزشی و ظرفیتهای این مجموعه در حوزه آموزش زبان به کودکان و نوجوانان انجام شد.
دومین دوره راهبردهای تربیت و یادگیری ویژه مربیان پیشدبستانی کودکان چهار تا شش سال، به مدت سه روز در مرکز فرهنگی هنری شماره یک سنندج برگزار میشود.
در این دوره ۱۱۰ مربی در هفت کارگاه کاربردی شامل نمایش عروسکی، قصهگویی، نقاشی، کاردستی، بازی، نمایش خلاق و سرود، آموزشهای تخصصی خود را از مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان دریافت میکنند.
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