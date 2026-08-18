رهبر شهید انقلاب معمار امنیت جمهوری اسلامی و سازنده مکتب جهاد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی صبح سه شنبه در مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب که در مجتمع فرهنگی، رفاهی لاله قزوین برگزار شد، با تشریح ابعاد شخصیتی، علمی، فرهنگی، نظامی و مدیریتی ایشان اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه سازنده یک مکتب و معمار مبانی امنیتی جمهوری اسلامی بود و امروز نیز با راهی که پیش روی ملت گذاشته، زنده است.
وی با اشاره به ریشههای اعتقادی و تربیتی رهبر شهید انقلاب افزود: برای شناخت این شخصیت باید به سالهای ابتدایی زندگی او توجه کرد؛ چراکه خاطرات نقلشده از دوران کودکی نشان میدهد باورهای دینی و ارادت به اهلبیت(ع) از همان سالها در وجود او شکل گرفته بود.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به خاطرات مطرحشده در کتاب «شرح اسم» و روایتهای شفاهی از زندگی رهبر شهید انقلاب ادامه داد: ایشان در کودکی علاقه داشتند در کوچه برای امام حسین(ع) روضه برگزار کنند و این علاقه با تربیت دینی مادر مؤمنه ایشان پیوند خورده بود.
رفیعیآتانی بیان کرد: مادر رهبر شهید انقلاب با وجود شرایط سخت اقتصادی و ناتوانی در تهیه لباس مشکی، بخشی از چادر مشکی خود را در اختیار فرزندش قرار داد تا از آن عبا و عمامهای تهیه کند و او در همان کوچه برای امام حسین(ع) روضه بخواند.
وی این خاطره را نشانهای از ریشهدار بودن باورهای اعتقادی رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: این شخصیت در ۲۴ سالگی به اجتهاد رسید؛ در حوزه سنتی آن روز، رسیدن به چنین جایگاه علمی و دریافت اجازه اجتهاد از مراجع بزرگ کار آسانی نبود و این مسئله نشاندهنده عمق علمی و استعداد ویژه ایشان بود.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به ابعاد فرهنگی و هویتی رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: او برای هویت ایرانی، زبان فارسی و تمامیت سرزمینی ایران ایستادگی کرد و نسبت به فرهنگ و ادبیات فارسی شناخت و تسلط ویژهای داشت.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب در حوزه شعر و ادبیات فارسی نیز صاحب نظر بود و با شاعران و چهرههای برجسته ادبی ارتباط داشت و این وجه از شخصیت او نشان میدهد که نگاهش به انقلاب، تنها یک نگاه سیاسی و مدیریتی نبود.
رهبر شهید، سازنده مدل جهادی در دفاع مقدس
رفیعیآتانی در ادامه با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ورود او به دفاع مقدس صرفاً حضور یک مسئول جمهوری اسلامی در میدان نبرد نبود، بلکه او در میدان جنگ یک مدل جهادی را شکل داد.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در میدان نبرد بیش از آنکه صرفاً یک مسئول باشد، عنصری خلاق و اثرگذار بود و پوشیدن لباس ارتش و سپاه از سوی او نمادی از پیوند دو نیروی مؤمن و انقلابی در جبهههای دفاع مقدس بود.
فرمانده سپاه استان قزوین گفت: او به نمایندگی از امام راحل تنها به ایجاد یک نماد اکتفا نکرد، بلکه در ساختن حقیقت پیوند ارتش و سپاه و شکلگیری یک جبهه واحد از مجاهدان نقشآفرینی کرد.
وی با اشاره به خاطرهای از حضور رهبر شهید انقلاب در میان نیروهای ارتش افزود: ایشان آنقدر در حقیقت میدان جهاد غرق شده بود که از یکی از فرماندهان عالیرتبه ارتش درخواست کرد درجهای به او بدهند تا بتواند با اشتیاق و نقشآفرینی بیشتری در میدان بماند.
رفیعیآتانی خاطرنشان کرد: آن فرمانده ارتش در پاسخ اعلام کرده بود اگر امروز وارد ارتش شوید، به شما درجه سرهنگی میدهیم و رهبر شهید انقلاب از این پاسخ خوشحال شد؛ نه به خاطر درجه، بلکه به دلیل اینکه جایگاه حضور یک روحانی در میدان جهاد برای ارتش به چنین سطحی رسیده بود.
وی تأکید کرد: سپاهیها او را نزدیکترین فرد به خودشان و ارتشیها نیز او را نزدیکترین فرد به خود میدانستند و او توانست چنین پیوندی را در ارتش اسلام ایجاد و فرماندهان را تربیت کند.
رهبر شهید از میان ملت نرفته است
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب گفت: با این توصیفات اساساً میتوان گفت او از میان ما رفته است؟ تشییع و چهلم، اعداد و مناسک مربوط به عالم دنیاست؛ اما او با مکتب و راهی که برای ملت باقی گذاشته، زنده است.
وی افزود: همان مسیری که برای شهید قاسم سلیمانی در سرکشی به خانواده شهدا و تجلیل از شخصیتهای مؤثر و برجسته دنبال میشد، امروز نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هدف، معرفی افراد به عنوان یک مکتب و راه است، نه صرفاً پرداختن به شخصیت آنان.
رفیعیآتانی با تأکید بر اینکه «قاسم سلیمانی فرد نیست، قاسم سلیمانی مکتب است»، اظهار کرد: باید به سراغ مکتب شهید سلیمانی برویم و شخصیتها را همانگونه که هستند به نسلهای آینده معرفی کنیم.
رهبر شهید؛ معمار مبانی امنیتی جمهوری اسلامی
وی با بیان اینکه دشمن نیز جایگاه رهبر شهید انقلاب را بهخوبی میشناخت، گفت: با افتخار میتوانیم بگوییم او معمار مبانی امنیتی جمهوری اسلامی و سازنده یک مدل امنیتی برای انقلاب اسلامی بود.
فرمانده سپاه استان قزوین با اشاره به مواضع و فرمانهای رهبر شهید انقلاب در جنگ اخیر افزود: امروز اگرچه از تماشای سیمای نورانی او و شنیدن صدایش محروم هستیم، اما کلمه به کلمه سخنان او را شنیدیم و فرماندهی او را در میدان پیچیده نبرد مشاهده کردیم.
رفیعیآتانی ادامه داد: در همان پیامهای نخست، بر ظرفیت جمهوری اسلامی برای مسدود کردن تنگه هرمز تأکید شد و همچنین اعلام شد که بر اساس مطالعات انجامشده، در حوزههایی که دشمن تجربه جنگیدن در آن را ندارد یا دارای نقطه ضعف است، جمهوری اسلامی در زمان مناسب وارد عمل خواهد شد.
وی با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب درباره کشورهای منطقه بیان کرد: او بر جغرافیای نبرد مسلط بود و درباره کشورهای منطقه با ظرافت و حکمت سخن میگفت و بر نزدیکی ملتهای مسلمان منطقه به ایران تأکید داشت.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب درباره پاکستان اظهار کرد: در جریان سیل پاکستان، رهبر شهید انقلاب از رنج مردم این کشور متأثر شد و با کرامت اعلام کرد که برای حل اختلاف میان دو کشور برادر و مسلمان آماده میانجیگری است.
وی افزود: درباره کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز تأکید شده بود که ملتهای همسرنوشت منطقه باید بدانند این منطقه جای بیگانگان نیست و تعیین سرنوشت خلیج فارس باید در اختیار ملتهای منطقه باشد.
رفیعیآتانی همچنین با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در این پیام از ارتش مؤمن و مردمی، نقش امامین انقلاب در ساخت این ارتش و شهدای برجسته ارتش تجلیل و بر مسیر پیشرفت و آینده ارتش جمهوری اسلامی تأکید شد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب شخصیتی حکیم و تربیتیافته در مکتب امام خمینی(ره) بود، تصریح کرد: چنین شخصیتی که رهبری جامعه را بر عهده داشت، نمیتواند بر اوضاع مسلط نباشد.
فرمانده سپاه استان قزوین تأکید کرد: در مسائل مربوط به جنگ، آتشبس، توافقنامه و تفاهمنامه نباید تصور کرد که رهبر شهید انقلاب از روند امور بیخبر بوده یا دور زده شده است؛ او در قله ایستاده و امور را رصد و مدیریت میکرد.
رفیعیآتانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصول انقلاب اسلامی و مبارزه با آمریکا در صدر خواستههای ملت ایران قرار دارد، مردم و رهبری در یک جبهه ایستادهاند.
وی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی درباره مطالبه مردم از جنگ اخیر گفت: طبق این نظرسنجی، ۹۱ درصد مردم مطالبه غرامت جنگ را مطرح کردهاند و این نشان میدهد مردم و رهبری در بسیاری از اصول و مطالبات اساسی در یک جبهه قرار دارند.
دشمن به اهداف خود نرسید
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به موضع رهبر شهید انقلاب درباره پاسخ به دشمن اظهار کرد: موضع این بود که یا غرامت دریافت میکنیم و اگر این امر محقق نشد، به همان اندازه خسارت وارد خواهیم کرد.
وی افزود: دشمن با سه هدف وارد جنگ شد؛ نخست، حذف رهبر شهید انقلاب و فرماندهان جمهوری اسلامی و ساقط کردن ساختار فرماندهی کشور؛ دوم، ایجاد آشوب داخلی و ناامنی در مرزهای شمالغرب و جنوبشرق و فراهم کردن زمینه تجزیه کشور؛ و سوم، ایجاد زمین سوخته و فراهم کردن زمینه تصرف بخشی از خاک ایران؛ اما هیچیک از این اهداف محقق نشد.
رفیعیآتانی ادامه داد: پس از آغاز موج عملیات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، معادله میدان تغییر کرد و دشمن نتوانست اهدافی را که برای آن وارد جنگ شده بود، محقق کند.
وی با اشاره به عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: اقدام پیشدستانه و توانمندی نیروهای مسلح موجب اجرای عملیات «نصر ۲» شد و اهداف مهمی در منطقه مورد اصابت قرار گرفت.
فرمانده سپاه استان قزوین در پایان با اشاره به دعای امام خمینی(ره) در روزهای سخت انقلاب اظهار کرد: همانگونه که امام راحل فرمودند «ای خدای بزرگ، بنا نداریم به غیر تو اتکا کنیم»، امروز نیز میگوییم که با شهادت امام شهیدمان، بنا نداریم در این دنیا به غیر از خداوند متعال اتکا کنیم.
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