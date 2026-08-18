به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی صبح سهشنبه در نشست هیئت اندیشهورز بسیج جامعه کشاورزی سپاه عاشورا با اعضای این هیئت و معاونت علمی و فناوری سپاه عاشورا، با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی است و حمایت از این بخش باید فراتر از نگاه صرفاً اقتصادی دنبال شود.
وی افزود: پایداری تولید، حمایت از بهرهبرداران و رفع موانع پیش روی کشاورزی نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، مراکز علمی، قانونگذاران و نهادهای حمایتی است.
رئیس هیئت اندیشهورز بسیج جامعه کشاورزی سپاه عاشورا، شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی را از مهمترین مأموریتهای این هیئت عنوان کرد و گفت: مسائل و چالشهای بخش کشاورزی باید به مطالبهای ملی تبدیل شده و از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
رئیسی با اشاره به ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مسائل حوزه کشاورزی، خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود میتواند زمینهساز تقویت تولید و افزایش تابآوری بخش کشاورزی باشد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور، نقش تولیدکنندگان بخش کشاورزی را در تأمین نیازهای جامعه مهم دانست و بر تقویت نظارت بر بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سرهنگ محمد اسکندری، معاون علمی و فناوری سپاه عاشورا، با تأکید بر اهمیت رویکرد علمی در حل مسائل کشور، اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهای پژوهشی و فناورانه میتواند زمینه ارائه راهکارهای کاربردی برای رفع مشکلات بخشهای مختلف، از جمله کشاورزی، را فراهم کند.
وی با اشاره به برخی طرحهای تحقیقاتی در حوزه کشاورزی، آمادگی معاونت علمی و فناوری سپاه عاشورا را برای اجرای طرحهای مشترک علمی، پژوهشی و فناورانه با هیئت اندیشهورز بسیج جامعه کشاورزی اعلام کرد.
نادر ابراهیمی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی نیز در این نشست گزارشی از اقدامات و برنامههای این سازمان ارائه کرد و بر توسعه همکاری با بسیج جامعه کشاورزی تأکید داشت.
وی استفاده بیشتر از ظرفیت کارشناسان و کانونهای بسیج جامعه کشاورزی را در راستای افزایش بهرهوری، انتقال دانش فنی و تقویت ارتباط میان جامعه علمی و تولیدکنندگان ضروری دانست.
در پایان این نشست، بر استمرار همکاری میان هیئت اندیشهورز بسیج جامعه کشاورزی، معاونت علمی و فناوری سپاه عاشورا و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای شناسایی چالشها، ارائه راهکارهای علمی و پیگیری مطالبات بخش کشاورزی تأکید شد.
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