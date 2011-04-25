باتلاق مرگ دیکتاتورها در خاورمیانه؛ از پهلوی تا آل خلیفه

به واقع در دهه های گذشته نیز فروپاشی رژیم پوشالی پهلوی به عنوان دست راست آمریکا و همپیمان درجه اول غرب در منطقه توسط ناظران سیاسی قابل پیش بینی بود؟ ترور "انور سادات" نخستین رهبر عرب امضاکننده پیمان صلح با رژیم صهیونیستی، فرار "صدام" دیکتاتور جنایتکار عراق به دخمه زیرزمینی و اعدام وی نیز مسائلی بودند که وقوع آنها قابل پیش بینی نبود.

در تحولات اخیر جهان عرب نیز شاهد رخداد از این اتفاقات هستیم. زمانی که پرونده رژیم23 ساله "زین العابدین بن علی" دیکتاتور مخلوع تونس در عرض 27 روز در هم می پیچد، نمی توان آن را در رده بندی وقایع طبیعی جهان سیاست قرار داد. چند روز بعد خلع "حسنی مبارک" از ریاست جمهوری مصر که علاوه بر حضور 4 دهه ای خود در قدرت، سودای موروثی کردن ریاست جمهوری برای فرزندانش را در سر می پروراند، شگفتی اکثر ناظران سیاسی را برانگیخت. تا جایی که برخی امروز با شنیدن اخبار احتمال اعدام مبارک به علت کشتار مردم مصر، انگشت تعجب به دهان فرو برده و وقایع گذشته درباره صدام و محمدرضا (شاه معدوم ایران) را به بوته فراموشی سپرده اند.



باید بر این مسئله تاکید ورزید که اینها واقعیتهایی عبرت انگیز بوده است که طی دهه های اخیر به ویژه در منطقه خاورمیانه با آن روبرو بوده ایم. وقوع آنها نباید موجبات شگفتی را فراهم آورد چه آنکه خود سنت مسلّم تاریخ است. تاریخ هرگز به بقای ظلم ظالمان مجالی نداده و قدرت حاکمان را حتی در زمانی که سر به فلک می کشیده، در هم پیچیده و نابود کرده است.

در اینجا دیکتاتورهای سرمست از قدرت وجود دارند که از وقایع گذشته عبرت نگرفته و با تکرار حرکت در مسیر اشتباهات اسلاف خویش سرنوشت شوم خویش را رقم می زنند. آنان هرگز راه فراری از این سنت تاریخی ندارند و در نهایت دیر یا زود خود و عرش قدرتشان را در مسیر فنا قرار می دهند.

اما حالا در نظر داریم در جدولی نگاهی گذرا داشته باشیم به رژیمهایی دیکتاتوری که در دهه های اخیر در ورطه دیکتاتوری سقوط کرده و پایان خود را رقم زده اند. البته در بخش بالای جدول رژیمهایی قرار دارند که عرش قدرت را از دست داده اند و در بخش دوم رژیمهایی هستند که همچنان برای بقا در قدرت دست و پا می زنند گویی از روبرو شدن با سرنوشت محتوم خود فرار کنند.

دیکتاتور حاکم سالهای حکومت عوامل سقوط مرگ/ آخرین وضعیت محمدرضا پهلوی 37 سال فساد، وابستگی شدید به غرب و ضدیت با مبانی اسلامی مرگ در پی سرطان صدام حسین 24 سال کشتار شدید مردم عراق، تعرض به همسایگان اعدام با چوبه دار زین العابدین بن علی 23 سال فساد شدید، مخالفت علنی با اسلام مبتلا به افسردگی حسنی مبارک 30 سال همپیمانی با رژیم صهیونیستی، بی توجهی به ملت مصر مبتلا به سرطان علی عبدالله صالح 33 سال تاکنون کشتار مردم یمن، بی عدالتی و فقر گسترده تلاش برای بقا معمر قذافی 42 سال تاکنون بی توجهی به توسعه لیبی، فساد تلاش برای بقا رژیم آل خلیفه بحرین بیش از50 سال سرکوب شدید مخالفان، تغییر بافت جمعیت علیه شیعیان تلاش برای بقا

به واقع بررسی تاریخی سقوط رژیمهای دیکتاتوری در خاورمیانه طی دهه های اخیر نشان می دهد، این منطقه فضای مناسبی برای بقای توأمان ظلم، فساد، تضییع حقوق ملتها، وابستگی همه جانبه به غرب نیست و دیکتاتورهایی که این راهبرد شکست خورده را انتخاب می کنند در نهایت توان تداوم حضور در قدرت مابین 2 تا 4 دهه را دارند و پس از آن در به طورکلی از هم فرو می پاشند.

به واقع آیا می توان برای رژیم قذافی که هر روز در کشتار مردم لیبی رکوردزنی می کند، آینده ای هم متصور شد؟ آیا علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن با سرکوب خونین مردم خویش راهی برای بازگشت هم گذاشته است؟ رژیم اقلیتی آل خلیفه در بحرین که پا را از کشتار مردم بیگناه فراتر نهاده و در این روزها هتک حرمت مقدسات اسلامی را بشدت دنبال می کند چه اینده ای خواهد داشت؟ اینها سوالاتی است که پاسخ همه آنها منفی است. این دیکتاتورها نیز دیر یا زود از بین خواهند رفت و مجالی برای بقا نخواهند یافت.

البته در اینجا می توان سرنوشت مشابهی برای رژیم آل خلیفه در بحرین با آنچه برای رژیم پهلوی رخ داد متصور شد. سرنوشت مبارک و قذافی نیز در این روزها بسیار اعدام صدام را در ذهن متبادر می سازد. البته فرار بن علی از تونس نیز بی شباهت با فرار شاه معدوم از ایران نبود. در واقع این تسلسل وقایع تاریخی است که در آن تنها مهره ها تغییر پیدا کرده اند. زمانی صدام جنایت می کرد و مردم عراق له می شدند و همسایگان عراق تحمل می کردند در برهه کنونی نیز رژیم آل خلیفه دست به ارتکاب اشد جنایات برده و مردم بحرین را می کشد و همسایگان نیز همچنان تحمل می کنند. البته سرنوشت این بازی در نهایت کاملا مشخص است.