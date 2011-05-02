به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 4 هزار و 854 نفر از سربازان وظیفه و بسیجیان سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی متقاضی دوره های دانشگاه علمی کاربردی به عنوان پذیرفته شدگان نهایی روز گذشته منتشر شد.

داوطلبانی که حد نصاب نمره لازم را کسب کرده اند بر اساس اولویت کد رشته محل های انتخابی و ظرفیت تخصیص یافته گزینش شدند و فهرست اسامی پذیرفته شدگان بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjeh.org اعلام شده است.

پذیرفته شدگان لازم است از 13 تا 18 اردیبهشت ماه جاری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و با توجه به کدرشته محل قبولی به نشانی تعیین شده در جدول شماره 7 دفترچه راهنمای پذیرش دوره های مذکور مراجعه کنند.

مدارک لازم برای ثبت‎نام شامل تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت، تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت، اصل دیپلم کامل متوسطه و یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن، اصل مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه و یا گواهی پایان دوره سه ساله نظام جدید با مهر و امضاء رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن برای دیپلمه‌های نظام جدید، اصل فرم تأییدیه معدل جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است، 6 قطعه عکس تمام رخ 4×3 در سال جاری، ارائه گواهی اشتغال به کار با توجه به بند 3-5 مدارک لازم، مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنمای پذیرش مذکور می شود.