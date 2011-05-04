به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جانجانی مدیر روابط عمومی شبکه رادیویی معارف گفت: رادیو معارف هم زمان با افتتاح نمایشگاه کتاب، بزرگترین رویداد مهم فرهنگی کشور را در همه سطوح پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه‌های نمایشگاه از ساعت 9 صبح شروع و تا 19:30 ادامه خواهد داشت افزود: برنامه‌های عطر زندگی و خانه مهر هر روز از ساعت 9 صبح و برنامه صدای کتاب هر روز از ساعت 16:30 اطلاعات مورد نیاز به بازدیدکنندگان و شنوندگان را در اختیارشان قرار خواهد داد.

جانجانی یکی از مهمترین ویژگی‌های حضور شبکه رادیویی معارف را ارتباط خوب و صمیمی با مخاطبان عنوان و خاطر نشان کرد: این شبکه در غرفه‌ای به صورت مجزا ضمن ارائه اطلاعات آخرین برنامه های شبکه رادیویی معارف، با حضور کارشناسان به پرسش های شرعی، اعتقادی، تاریخی و تربیتی بازدیدکنندگان پاسخ خواهد گفت.