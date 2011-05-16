فرستاده ویژه رئیس جمهور به قطر می رود

عبدالله سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: محمدرضا شیبانی فرستاده ویژه رئیس جمهور و معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای تسلیم پیام کتبی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا سه شنبه وارد دوحه پایتخت قطر می شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر افزود: فرستاده ویژه رئیس جمهور در این سفر ضمن دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر دولت قطر پیام کتبی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با روابط دوجانبه و مسائل مورد اهتمام مشترک به وی تسلیم خواهد کرد.

عبدالله سهرابی خاطر نشان کرد : معاون خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع وزیر امور خارجه کشورمان قرار است همچنین در این سفر با سایر مقامات عالیرتبه دولت قطر دیدار و در خصوص توسعه و گسترش روابط دوجانبه و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام مشترک بویژه اوضاع جاری در برخی از کشورهای عربی تبادل نظر کند.