فرایند شکل گیری خانه مطبوعات البرز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز عصر سه شنبه با ارائه گزارشی از نحوه تایید اساسنامه خانه مطبوعات استان اظهار داشت: با دفاع منطقی از اساسنامه خانه مطبوعات استان، اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس به تایید رسید که از این پس فرآیند تشکیل خانه بر مبنای این اساسنامه باید توسط هیئت موسس، عملیاتی و پیگیری شود.

مهدی عسگری افزود: این معاونت در تمامی اموری که مورد نیاز باشد پشتیبان و در کنار هیئت موسس خواهد بود و بسترها و امکانات اولیه برای عضوگیری و سرعت بخشی به تشکیل هیئت مدیره خانه را در اختیار اعضاء قرار خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه تایید اساسنامه خانه مطبوعات استان آغاز فصلی نو در ایجاد تحول در فضای رسانه ای استان خواهد بود، خاطر نشان کرد: ایجاد فضای حرفه ای و رقابتی و همچنین ارائه آموزشهای لازم به فعالان عرصه اطلاع رسانی گامی بسیار مهم در جهت رشد و پویایی اصحاب رسانه است که در اولویت کاری این معاونت قرار داشته و با آغاز فعالیت خانه مطبوعات روند آن تقویت و تسهیل خواهد شد.

اردوی تفریحی، آموزشی خبرنگاران برگزار می شود

این مسئول با اشاره به اقدامات در دست اجرای این معاونت در حوزه مطبوعات گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اردوی تفریحی و آموزشی به همراه دوره های آموزشی ویژه خبرنگاران فعال استان در دست اقدام است که به زودی اجرایی می شود.

تقسیم وظایف میان اعضای هیئت موسس خانه مطبوعات استان در راستای پیگیری ثبت اساسنامه خانه مطبوعات از طریق اداره کل ثبت اسناد استان، طراحی فرم عضویت خانه و تهیه بروشور جهت آشنایی اعضاء با اهداف و برنامه ها و همچنین نحوه عضوگیری در خانه، ارائه نقطه نظرات هیئت موسس در رابطه با برگزاری اردوی آموزشی، تفریحی ویژه خبرنگاران از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست اعضاء هیئت موسس ضمن استقبال از طرح آموزشی آماده شده توسط معاونت مطبوعاتی ارشاد البرز، بر ضرورت انجام این مهم تاکید کردند.