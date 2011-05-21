فعالیت رسمی بیمارستان ثارالله مهرشهر کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس بیمارستان ثارالله مهرشهربا بیان این مطلب در حاشیه مراسم افتتاحیه این بیمارستان که با حضور معاون وزارت بهداشت و درمان صورت گرفت، اظهار داشت: این بیمارستان پس از 24 سال با تلاش مدیران حوزه بهداشت و درمان و کمکهای مسئولان استان به صورت رسمی افتتاح و به بهره برداری رسید.

دکتر محمد ناصری افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت سه هزار و 650 مترمربع با زیربنای مفید دو هزارو و620 مترمربع در اختیار مردم منطقه قرار گرفته است.

این مسئول با اشاره به اینکه این بیمارستان در سه طبقه خدمات درمانی مورد نیاز مردم را ارائه می دهد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این بیمارستان دارای 50 تخت مصوب و 36 تخت فعال است.

وی یادآور شد: این بیمارستان دارای بخشهای مختلف؛ داخلی، زنان، اطفال و جراحی است که از 24 فروردین به مردم منطقه به صورت آزمایشی خدمات رایگان ارائه داده است.

10 هزار نفر خدمات رایگان پزشکی دریافت کرده اند

رئیس بیمارستان ثارالله مهرشهر در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه با احداث این بیمارستان به صورت آزمایشی به 10 هزار نفر خدمات رایگان پزشکی ارائه شده است، تصریح کرد: از 24 فروردین تاکنون به 10 نفر خدمات رایگان پزشکی ارائه شده و دو هزارو 850 نفر نیز خدمات سرپایی دریافت کرده اند.

وی افزود: توسعه فضاهای پشتیبانی و بخشهای ICUوCCU و سایر بخشهای مورد نیاز از اهم برنامه هایی است که در دستور کار پیگیری قرار دارد.