شهرستانی: استمرار خدمات عمومی در جنگ رمضان قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، ضمن اشاره به شرایط کشور و استان قم در جریان جنگ رمضان، از نحوه مدیریت امور و استمرار خدمترسانی به مردم در این ایام تقدیر کرد.
وی با اشاره به عملکرد دولت در دوره جنگ رمضان افزود: مدیریت رئیسجمهور و مجموعه دولت موجب شد روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون ایجاد اختلال جدی ادامه پیدا کند و مردم با کمبود محسوس اقلام ضروری مواجه نشوند.
شهرستانی ادامه داد: در کنار تأمین کالاهای مورد نیاز، استمرار خدمات عمومی و فراهم بودن سوخت مورد نیاز مردم نیز از جمله موضوعاتی بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت و باعث شد شرایط زندگی روزمره مردم با مشکل جدی مواجه نشود.
نماینده آیت الله شهرستانی، همچنین از مدیریت میدانی مسئولان اجرایی استان قم در این شرایط قدردانی کرد و گفت: حضور مستمر استاندار قم در عرصههای مختلف و پیگیری مستقیم امور استان، اقدامی قابل تقدیر است و نشاندهنده توجه جدی مدیریت استان به مسائل مردم در شرایط ویژه بود.
وی با تأکید بر اهمیت حضور مسئولان در صحنه افزود: در شرایط خاص و بحرانی، حضور مستقیم مدیران در میدان و دنبال کردن مسائل از نزدیک میتواند در پیشبرد امور و پاسخگویی مناسبتر به نیازهای مردم مؤثر باشد.
شهرستانی همچنین پیگیری مستمر مسائل استان و حضور مسئولان در بخشهای مختلف را از عوامل مؤثر در حفظ روند عادی امور دانست و اظهار کرد: مدیریت میدانی و ارتباط نزدیک مسئولان با مسائل جاری، بهویژه در دورههایی که کشور با شرایط ویژه مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به موضوع جامعه ایثارگری، بر اهمیت توجه به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و استمرار خدماترسانی به این قشر تأکید کرد.
معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در این دیدار گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجامشده در جریان جنگ رمضان ارائه کرد و به تشریح نحوه پیگیری امور مرتبط با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران پرداخت.
در این نشست همچنین درباره وضعیت خدمات ارائهشده به جامعه ایثارگری استان قم و موضوعات مرتبط با این حوزه گفتوگو و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاههای مسئول تأکید شد.
سیدمحمد موسوی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای ارائه گزارش دقیقتر از اقدامات صورتگرفته، پیشنهاد برگزاری نشستی در تهران با حضور مسئولان دفتر حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی را مطرح کرد.
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