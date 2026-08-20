تصادف مرگبار در بزرگراه امام علی(ع)؛ ۲ زن جوان جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی گفت: ساعت یک بامداد پنجشنبه، یک مورد حادثه تصادف در بزرگراه امام علی(ع) در مسیر شمال، مقابل خروجی بزرگراه زینالدین، به سامانه آتشنشانی اعلام شد و دو ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری تیبا به دلایل نامشخص هنگام حرکت با قسمت عقب یک دستگاه خاور که حامل بار میوه بود، برخورد کرده و پس از آن منحرف شده و با یک دستگاه خودروی لیفان نیز برخورد کرده است. این برخورد خسارت جزئی به خودروی لیفان وارد کرده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی ادامه داد: راننده خاور و راننده خودروی لیفان در این حادثه آسیبی ندیده بودند، اما خودروی تیبا بهشدت خسارت دیده بود.
ملکی بیان کرد: دو زن جوان، حدود ۲۲ تا ۲۳ ساله و ۲۵ تا ۲۶ ساله، بر اثر شدت برخورد از خودرو به بیرون پرتاب شده بودند که پس از تأیید عوامل اورژانس، متأسفانه هر دو نفر جان خود را از دست داده بودند.
وی اضافه کرد: یک زن حدود ۳۰ ساله نیز در صندلی جلو سمت شاگرد خودروی تیبا محبوس شده بود که آتشنشانان با انجام عملیات رهاسازی و برش قطعات خودرو، او را خارج کردند.
ملکی گفت: این زن زنده بود، اما بهشدت مصدوم شده بود و پس از خارج کردن از خودرو، برای انتقال به مرکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی افزود: آتشنشانان پس از ایمنسازی و پایان عملیات، محل حادثه را برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل دادند. عملیات در ساعت یک و ۳۳ دقیقه بامداد به پایان رسید.
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