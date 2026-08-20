به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دفاع، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای مناسبت ۳۱ مردادماه روز صنعت دفاعی کشور آمده است: ۳۱ مرداد، روز گرامی‌داشت مسیر پرافتخاری است که ملت ایران برای ساختن قدرت دفاعی و صنعتی خود پیموده است؛ مسیری که در سال‌های سخت و پرحادثه و از دل تجربه تاریخی مبارزات برای به‌دست آوردن استقلال و رهایی از بند استعمار و وابستگی، تحریم و تهدید آغاز شد و با نفس قدسی امام خمینی کبیر(رض) و هدایت قائد شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه)، و مجاهدت فرماندهان، دانشمندان و متخصصان این سرزمین شکل گرفت و امروز با هدایت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله)، راسخ، عازم و جازم ادامه دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران از دل تهدید متولد شد، اما در تهدید متوقف نماند. هر فشار و هر تحریم، ضرورت و باور به تکیه بر توان داخلی را آشکارتر کرد و هر میدان، فرصت جدیدی پیش روی متخصصان کشور گذاشت. این مسیر با هدایت و راهبری رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه)، طراحی، معماری و مهندسی شد.

وزارت دفاع در بیانیه خود آورده است: رهبری حکیم و خردمند که صنعت دفاعی را یکی از پایه‌های اقتدار و استقلال کشور می‌دید. ایشان راه استقلال و عبور از وابستگی را در اعتماد به مردم، به‌ویژه جوانان و متخصصان ایرانی، توسعه دانش و فناوری و بومی‌سازی به همت فرماندهان، دانشمندان، متخصصان و کارکنان صنعت دفاعی می‌دانست و این نگاه بلند موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی شد که بخش مهمی از قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران اسلامی را تشکیل می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: صنعت دفاعی ایران در این راه و برای این آرمان مقدس، بهترین فرزندان این سرزمین را در لباس مسئولیت و فرماندهی تقدیم کرده است. شهیدان چمران، فکوری، نامجوی، شمخانی و نصیرزاده، در کنار صدها شهید از مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاره‌های درخشان و ارزشمند این مسیر بودند. نام و یاد آنان برای ما مروری بر میراث و بخشی از راهی است که ساخته‌اند و امروز باید با قدرت بیشتری ادامه یابد.

وزارت دفاع در بیانیه خود یادآور شده است: در کنار آنان، یاد و خاطره شهدای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، این اسوه‌های علم و دیانت، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان را گرامی می‌داریم؛ شهدایی که در روزهای سخت، میان مسئولیت و خطر فاصله‌ای ندیدند و در راه دفاع از کشور و ملت ایران، در اولین لحظات جنگ به شهادت رسیدند.

وزارت دفاع در بیانیه خود آورده است: این جنگ نشان داد که هرگاه دشمن اراده ملت ایران را برای دفاع از خود هدف قرار دهد، با ملتی روبه‌رو خواهد شد که نه‌تنها در میدان دفاع و مقاومت ایستادگی می‌کند، بلکه با تکیه بر توان خود، از دل هر تهدید، قدرتی تازه برای ساختن و پیشرفت می‌آفریند و در لحظات سرنوشت‌ساز، ملتی مبعوث‌شده برای دفاع از عزت، شرف، استقلال و تمامیت ایران اسلامی خواهد بود.

وزارت دفاع در بیانیه خود تاکید کرده است: جنگ‌های تحمیلی اخیر، میدان واقعی آزمون توانمندی‌های دفاعی کشور بود. آنچه طی سال‌ها با دانش و مجاهدت متخصصان ایرانی در صنعت دفاعی ساخته و توسعه یافته بود، در میدان به کار آمد و در کنار ظرفیت‌های عملیاتی نیروهای مسلح و ملت ایران، بخش مهمی از محاسبات و اهداف دشمن را با شکست مواجه کرد و آنها را متحیر ساخت.

در ادامه این بیانیه آمده است: در عین حال، این جنگ‌ها تنها میدان مقابله نبود؛ فرصتی برای شناخت دقیق‌تر توانمندی‌ها، آشکار شدن نیازهای جدید و ترسیم مسیر آینده بود. ما آموخته‌ایم هرگز توقف نکنیم و بر این اساس، جنگ تحمیلی اخیر را جنگ گذشته می‌دانیم؛ بدون غرور یا نگرانی، صنعت دفاعی را متناسب با این یافته‌ها و آموزه‌ها، پیوسته نوسازی، بازآفرینی و به‌روز کنیم.

وزارت دفاع در بیانیه خود آورده است: از همین‌جاست که مفهوم «انقلاب صنعت دفاعی» بر مبنای الگوی مشارکت دفاعی - ملی اهمیت پیدا می‌کند؛ تحولی دائمی و پویا که تنها به ساخت یک محصول جدید محدود نیست، بلکه شیوه تفکر، الگوهای طراحی، تولید، مدیریت فناوری، استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، هوشمندسازی و سرعت تبدیل دانش به توان دفاعی را متحول می‌کند.

وزارت دفاع در بیانیه خود تاکید کرده است: در این مسیر، شعار راهبردی امسال «صنعت دفاعی، مشارکت ملی، ایران مقتدر» بلکه یک انتخاب شعاری نیست؛ یک ضرورت واقعی بر مبنای امنیت ملی ایران بزرگ و صیانت از دستاوردهای دفاع مقدس رمضان است. صنعت دفاعی متعلق به یک سازمان یا یک مجموعه خاص نیست. دانشگاه، دانشمند، مهندس، شرکت دانش‌بنیان، صنعتگر و نخبه، زن و مرد و پیر و جوان، همه در ساختن قدرت دفاعی کشور سهم و نقش دارند. همان ملتی که در میدان دفاع از اسلام، انقلاب، ولایت و وطن ایستاد، امروز در میدان علم و فناوری و صنایع دفاعی بومی نیز باید پای کار ساختن آینده ایران و دفاع قامت برافراشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: از سوی دیگر، شعار سال نیز با مأموریت صنعت دفاعی پیوندی مستقیم دارد. اتحاد مقدس، پشتوانه امنیت ملی است و امنیت ملی، زمینه استمرار اقتدار و پیشرفت کشور. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد هرچه پیوند میان ملت و نیروهای مسلح مستحکم‌تر باشد، توان کشور برای مقابله با تهدیدها و عبور از بحران‌ها نیز بیشتر خواهد بود. صنعت دفاعی در این میان، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیت ملی و اقتدار ایران اسلامی است.

امروز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در ادامه راهی که رهبر شهید انقلاب ترسیم کرد و شهیدان برای آن جانفشانی کردند، مأموریتی روشن پیش روی خود دارد: تجربه میدان را به دانش، دانش را به فناوری و فناوری را به قدرت دفاعی آینده تبدیل کند که این راه با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی راهبردی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مد ظله العالی)، با تکیه بر ملت ایران و با همت نسل جدید دانشمندان، متخصصان و جوانان این سرزمین ادامه خواهد یافت.

در پایان این بیانیه آمده است: ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، روز تجلیل از یک صنعت نیست؛ روز تجلیل از جامعه بزرگ و قدرت ساز صنایع دفاعی و نیز اراده ملتی است که تصمیم گرفته است قدرت دفاع از خود را با دست، دانش و اراده خود بسازد.