دفترچه سوالات علوم تجربی کنکور ۱۴۰۵ منتشر شد/ زمان انتشار کلید اولیه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی سراسری سال ۱۴۰۵ در سه نیم روز صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد و عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و صبح جمعه ۳۰ مرداد برگزار می شود.

آزمون سراسری با برگزاری آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد آغاز شده است. در ادامه آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

پس از برگزاری آزمون دفترچه سوالات گروه علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

در گروه علوم تجربی تعداد ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر داوطلب شرکت کرده اند. آزمون اختصاصی گروه علوم تجربی دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه بود که داوطلبان باید به ۱۵۵ سوال در مدت ۱۸۰ دقیقه پاسخ می دادند.

دفترچه های گروه علوم تجربی که منتشر شده است شامل دفترچه ۱ زیست شناسی، دفترچه ۲ فیزیک و شیمی، دفترچه ۳ ریاضی و زمین شناسی و دفترچه ۴ ویژه دیپلمه های بهیاری است.

همچنین دفترچه ۴ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی بوده که داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی باید به آن پاسخ می دادند و هنوز در سایت سازمان سنجش منتشر نشده است.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور کلید اولیه آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ عصر روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از تاریخ مذکور هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش اعلام کنند.