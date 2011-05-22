صداوسیما نیاز به خانه تکانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سینا زعیم زاده روز یکشنبه در نشست خبری که در دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد با اشاره به سالگرد دوم خرداد 76 تصریح کرد: حمایت مردم از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تا زمانی است که آن‌ها در مسیر انقلاب، ولایت و قانون اساسی حرکت کنند.



وی اضافه کرد: دوم خرداد شکل دهنده 8 سال از تاریخ انقلاب است اما مردم به خوبی اثبات کردند که عهد اخوت باهیچ جریانی نبسته اند.



وی دین گریزی را از مهمترین رویکردهای دوم خرداد دانست و تصریح کرد: در این دوره شاهد نوعی بی‌تفاوتی نسبت به دین و بعضاً نوعی رفتارهای ضددینی بودیم؛ این رفتار هم جنبه تئوری و هم جنبه عملی داشت.



این فعال دانشجویی در ادامه خاطرنشان کرد:جریان دوم خرداد ضدیت با ولایت، تلاش برای براندازی نظام، به موزه فرستادن امام خمینی (ره)، ضدیت با قانون اساسی، عبور از قانون اساسی، شرط گذاری برای نظام و... را در کارنامه خود دارد.



زعیم‌زاده همچنین به عدم گردش نخبگان در دوم خرداد اشاره کرد و گفت: دوم خرداد به نظر بنده یک دروغ بزرگ است که با شعار ضدیت با هاشمی شروع شد اما همان افراد دولت هاشمی و نزدیکان وی در این دولت مسئولیت گرفتند.



وی با بیان اینکه نگاه دوم خردادی ها به دانشگاه به هیچ وجه قابل قبول نبود اظهار داشت: در دوم خرداد فضای دانشگاه‌ها که قرار بود مبدأ تحولات مثبت برای انقلاب شود عملا به جولانگاهی برای برخی‌ها برای خیانت به انقلاب تبدیل شد که این نیز بسیار ناگوار بود.



زعیم زاده در ادامه سخنانش به عملکرد جریان انحرافی پرداخت و تاکید کرد: در مواجه با جریان انحرافی نگران انقلاب اسلامی ایران نیستیم چرا که انقلاب انحرافاتی از این بزرگتر را دفع کرده و همین دفع انحرافات باعث رشد و نمو انقلاب شده است؛ اما ما نگران دولت هستیم که با این انحرافات خدمات، پرکاری‌ها و عدالت ورزی خود را از دست بدهد.



زعیم‌زاده همچنین با بیان اینکه در مواجهه با جریان انحرافی باید اخلاق را رعایت کنیم تا زمینه ساز سوء استفاده جریان انحرافی از بی‌انصافی‌ها نشویم گفت: اگر به دنبال مقابله با جریان انحرافی هستیم بهتر است قانون گریزی این جریان مورد توجه قرار داده و به آن بپردازیم تا زمینه مظلوم‌نمایی این جریان فراهم نشود.



زعیم‌زاده بصیرت را لازمه برون رفت از انحراف توصیف کرد و گفت: همچنین نخبگان انقلاب نباید به نام ولایت‌مداری هر اقدامی را انجام دهند.



وی در ادامه به انتقاد از عملکرد سازمان صدا و سیما پرداخت و گفت: بدنه مدیران میانی صدا و سیما همراه با انقلاب نیستند و این سازمان نیاز به یک خانه‌تکانی عظیم دارد؛ البته مدیران ارشد صدا و سیما نیز که درظاهر با نظام هستند قوه عاقله طراحی ندارند به همین دلیل سازمانی همچون صدا و سیما با گستره اثرگذاری وسیع در حال درجا زدن و حتی عقب‌گرد است و همین اقدامات زمینه‌ساز هجمه فرهنگی ماهواره‌ها را به کشور فراهم می‌کند.

زعیم زاده در ادامه این نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص اینکه آیا تشکل متبوع شما برنامه ای برای دیدار و مذاکره با ضرغامی دارد یا نه؟ گفت: رئیس رسانه ملی در دیدارها گزینشی عمل می کند ضمن آنکه تعامل صداوسیما با دانشگاه ها اصلا قابل قبول نیست.



این فعال دانشجویی با انتقاد نسبت به وضعیت حجاب و عفاف دانشگاه‌های کشور از مسئولانی که وضعیت حجاب را مناسب می‌دانند خواست تا یک روز حد فاصل دانشکده فنی دانشگاه تهران تا درب 16 آذر این دانشگاه را پیاده رفته و وضعیت حجاب را در این دانشگاه مشاهده کنند.