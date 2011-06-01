بادهای موسمی مونسون یکی از عوامل طبیعی چابهار در جذب گردشگر است

به گزارش خبرنگار مهر در چابهار، سعید علی بزرگ ‌زاده ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفر منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار با موضوع بررسی راهکارهای جذب گردشگر در تابستان سال 1390 اظهار داشت: وجود ظرفیت‌ های خدادادی و بکر که نمونه آن را در کمتر جایی از کشور می ‌توان یافت به عنوان ابزاری است که این منطقه را نسبت به سایر مناطق کشور متمایز کرده است.

وی گفت: از جمله قابلیت های این منطقه، جاذبه‌ های طبیعی مانند کوه‌ های مینیاتوری، گل‌ فشان، بندر بکر، میوه ‌های گرمسیری، آبزیان متنوع و... است که هر یک در جایگاه خود می ‌تواند در جذب جهانگردان و گردشگران مؤثر واقع شود.

وی افزود: اکوتوریسم مشخص شده یکی از محورهای توسعه سیستان و بلوچستان است که شاید تا امروز آن طور که شایسته این منطقه است به آن پرداخته نشده و ضرورت دارد در این زمینه برنامه ‌ریزی‌ های مدون‌ تری صورت گیرد.

مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت: از جمله برنامه ‌های این سازمان برای جذب گردشگران در ایام تابستان، ایجاد انگیزه سفر با برگزاری جشنواره، تفریحات ورزشی و دریایی و نیز اعمال تخفیف در مراکز اقامتی و پذیرایی است.

وی گفت: از اقدامات دیگر سازمان منطقه آزاد چابهار در این ایام، ایجاد پلاژ بانوان، برگزاری نمایشگاه‌ های صنایع دستی، مسابقات ورزشی، فرهنگی، محلی، برگزاری روز فرهنگی شهرهای استان و ... است .