تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها ممنوع است

فرید صیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منع تغییر کاربری و ممنوعیت تفکیک کمتر از حد نصاب در اراضی کشاورزی و باغات دو امر مهم در اجرای طرح حفظ زمین های کشاورزی است.

وی همچنین بیان کرد: برخی طرح ها شامل گردشگری، کشاورزی، دامی و گلخانهای و طرح های تبدیلی و تکمیلی و طرح هایی که جنبه خدمات عمومی دارند، نیاز به پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ندارند.

معاون حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور همچنین تفکیک اراضی کشاورزی را وابسته به کیفیت منابع آب و خاک در هر استان عنوان کرد و افزود: حد نصاب فنی و اقتصادی برای تفکیک اراضی در هر استان بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین می شود.

وی بیان داشت: حدنصاب تعیین اراضی کشاورزی در اراضی زراعی آبی 10هکتار، دیم 20 هکتار، باغات آبی پنج هکتار و باغات دیم 10 هکتار مشخص شده است.

