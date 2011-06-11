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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

نمایندگی تعزیرات حکومتی در کاشمر راه اندازی شود

نمایندگی تعزیرات حکومتی در کاشمر راه اندازی شود

کاشمر - خبرگزاری مهر: فرماندار کاشمر خواستار ایجاد نمایندگی تعزیرات حکومتی در کاشمر برای نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن امیرکلالی بعد از ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی این شهرستان بر لزوم نظارت و برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تاکید کرد و افزود: در این راستا نیاز است تا تعداد نیروی انسانی در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان افزایش یابد.

امیرکلالی با تاکید بر اهمیت نظارت دقیق بر قیمت ها و نحوه تنظیم بازار اظهار داشت: باید با ساز و کار منسجم و حساب شده از افزایش قیمت ها در کالاهای موردنیاز مردم جلوگیری شود.

وی گفت: اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در شهرستان با همکاری مردم، دستگاه های اجرایی و اصناف موفقیت آمیز بوده است.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه نقش اصناف در آرامش بازار با اهمیت است عنوان کرد: تمامی اتحادیه ها و مجمع امور صنفی در قبال جامعه و منافع شهروندان شهرستان مسئول هستند.
 

کد مطلب 1332764

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