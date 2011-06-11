نمایندگی تعزیرات حکومتی در کاشمر راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن امیرکلالی بعد از ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی این شهرستان بر لزوم نظارت و برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تاکید کرد و افزود: در این راستا نیاز است تا تعداد نیروی انسانی در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان افزایش یابد.

امیرکلالی با تاکید بر اهمیت نظارت دقیق بر قیمت ها و نحوه تنظیم بازار اظهار داشت: باید با ساز و کار منسجم و حساب شده از افزایش قیمت ها در کالاهای موردنیاز مردم جلوگیری شود.

وی گفت: اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در شهرستان با همکاری مردم، دستگاه های اجرایی و اصناف موفقیت آمیز بوده است.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه نقش اصناف در آرامش بازار با اهمیت است عنوان کرد: تمامی اتحادیه ها و مجمع امور صنفی در قبال جامعه و منافع شهروندان شهرستان مسئول هستند.

