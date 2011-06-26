آرامگاه تاریخی "شیخ علی نقی اصطهباناتی" نخاله دانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بناهای تاریخی در هر شهرستان فرصتی است برای معرفی داشته های تاریخی و تمدنی آن منطقه تا از رهاورد آن به رونق هرچه بیشتر گردشگری بیانجامد.

این آثار نه تنها شناسنامه های تاریخی هر شهرستان محسوب می شود بلکه ظرفیتی است که می توان از آن جهت رونق گردشگری منطقه و شکوفایی افتصاد آن بهره جست.

استان فارس و شهرستانهای مختلف آن نیز از این قائده مستثنی نیستند و به جهت اینکه این استان سرشار از آثار تاریخی است می تواند در هرشهرستان قطبی در حوزه گردشگری تاریخی ایجاد کرد.

اما طی مدت اخیر آنچه از گوشه و کنار این استان خبر می رسد بی توجهی به این آثار و قرار گیری آنها در سراشیبی سقوط و زوال است. در نقطه ای یک بنای تاریخی در حال ریزش است، در نقطه ای دیگر به زمین فوتبال و در بنای دیگر نیز به محلی برای تخلیه نخاله تبدیل شده است.

آرامگاه شیخ علی نقی اصطهباناتی در جوار نخاله های ساختمانی

آرامگاه شیخ علی نقی اصطهباناتی در شهرستان استهبان فارس نیز یکی از این بناهاست که به محلی برای ریخت نخاله تبدیل شده است.

شیخ على فرزند محمد معروف به شیخ على نقى اصطهباناتی ازعلما، حکما و عرفاى قرنِ 12 ه.ق است. در سالِ 1050 ه.ق در استهبان فارس دیده به جهان گشود. این عارف در زمان صفویه زندگی می کرده است.

اما در حال حاضر بقعه این عارف به دلیل بی توجهی مسئولین امر در حالی رو به نابود شدن است که در بیست و هشتم شهریورماه سال 86 به شماره 19724 در آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بقعه شیخ علی نقی اصطهباناتی به صورت چار طاقی است و تعدادی آب انبار و یک حسینیه قدیمی نیز در جوار این بقعه قرار دارد.

یک فعال میراث فرهنگی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میراث فرهنگی این آرامگاه تاریخی را به امان خدا رها کرده و هیچگونه اقدامی برای حفاظت از آن انجام نمی دهد.

سید جوادحسینی نژاد افزود: سرطاقهای بقعه این عارف تخریب شده و نیاز به مرمت دارد اما هیچکس حاضر نیست که برای مرمت آن قدمی بردارد.

وی با بیان اینکه این معضل فقط مربوط به بقعه شیخ علی نقی اصطهباناتی نیست، اظهار داشت: چندین سال قبل نیز آرامگاه شیخ مغربی که از عرفا و شاعران به نام بود به دلیل بی توجهی مسئولان مربوطه از بین رفت و دور از انتظار نیست که آرامگاه شیخ علی نقی اصطهباناتی نیز از بین برود.

این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: قسمتی از این بقعه به محلی برای ریختن نخاله های مردم تبدیل شده و در صورت ادامه این روند بقعه تاریخی از بین می رود.

وی ادامه داد: مسئولان امر هرچه سریعتر باید برای جلوگیری از تخریب بقعه شیخ علی نقی اقدام و از تخریب آن جلوگیری کنند.

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عکس: سیدحسن کشفی