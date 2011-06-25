پیتر فالک درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فالک بیش از هر چیز با مجموعه مشهور تلویزیونی "ستوان کلمبو" شناخته می‌شود. فالک حرفه بازیگری را از تئاتر برادوی آغاز کرد و بعدها چند نمایشنامه از این میان با حضور خود او به فیلم درآمد. از جمله این آثار می‌توان به فیلم‌هایی چون "مسابقه مرگ" ، "قانونی‌ها" و "عروس شاهزاده" اشاره کرد.



پیتر فالک که در سال‌های اخیر از بیماری‌های آلزایمر واختلال مشاعر رنج می‌برد پنج‌شنبه شب در منزلش در بورلی هیلز درگذشت.





فالک چهار بار برای ایفای نقش کارآگاه پلیس شلخته و عجیب و غریبی به نام ستوان کلمبو در مجموعه ای تلویزیونی به همین نام برنده جایزه امی شد.این مجموعه تلویزیونی از اوئل دهه 1970 آغاز شد و در سال 2000 به پایان رسید.شخصیت ستوان کلمبو با بارانی کثیف و چروکیده و خودرو پژو تصادفی اش از مشهور ترین شمایل های نلویزیونی آمریکا به شمار می رود.



پیتر فالک در دهه 1970 موسسه ای راه اندازی کرد که به حمایت از بازیگران نقش های کوتاه و هنروران می پرداخت.بسیاری از اعضای این موسسه در مجموعه " ستوان کلمبو" بازی کردند.فالک تعدادی از قسمت های این مجموعه را خود کارگردانی کرد و در بسیاری از موارد از دوستان نزدیکش چون جان کاساوتیس ، بن گازارا ، پتریک مک گوهان و نیکلاس گولاسانتو برای کارگردانی و بازی در این مجموعه بهره گرفت.



کاساوتیس در اغلب فیلم هایش نقشی هم به فالک می داد که از آن میان می توان به " زندانی خیابان دوم" اشاره کرد.همکاری های فالک با کاساوتیس دو نامزدی جایزه اسکار را برای او به ارمغان آورد.اما همچنان تلویزیون مدیوم بهتری برای به نمایش گذاردن توانایی های فالک به شمار می رفت.



در میانه دهه 1970 فالک برای بازی و ساخت هر قسمت از مجموعه " ستوان کلمبو" ( که معمولا 90 تا 120 دقیقه ای بودند) 000/500 دلار دستمزد می گرفت.مجموعه تلویزیونی "ستوان کلمبو" در سراسر جهان موفق بود و ازشبکه های تلویزیونی کشور های مختلفی پخش شد.



موفقیت این مجموعه تا آنجا بود که ویم وندرس فیلمساز نامدار آلمانی از فالک برای بازی در یکی از مهم ترین فیلم هایش " بال های اشتیاق" دعوت کرد و در دنباله این فیلم ، یعنی " چنین دور ، چنین نزدیک" نیز نقشی را به او سپرد.



پیتر فالک که در منهتن نیویورک به دنیا آمده تا سی سالگی به حرفه بازیگری علاقه ای نشان نمی داد.او فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی بود و پس از آنکه سازمان سیا درخواست استخدام او را رد کرد به بازی در تئاتر روی آورد.