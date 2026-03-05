حمله وحشیانه آمریکایی - صهیونی به مجموعه ورزشی آزادی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، در ششمین روز از حمله دشمنان به خاک میهن اسلامی و انفجارهای پی در پی در نقاط مختلف تهران، ورزشگاه آزادی مورد اصابت موشک‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت و در پی اصابت این موشک‌ها خساراتی به بار آمد.

در پی این اقدام، محمدجواد خسروی شهردار به همراه جمعی از مدیران شهری منطقه ۲۲ به محل حادثه رفت تا از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و خسارت های وارده به این مجموعه‌ بزرگ ورزشی قرار گیرد. با دستور خسروی نیروها و عوامل خدمات شهری و مدیریت بحران منطقه به حالت آماده باش درآمدند و بر بکارگیری حداکثری تجهیزات مدیریت شهری تاکید شد.

با توجه به اینکه در جریان حملات هوایی اسراییل و آمریکا، تعدادی از مکان‌های واقع در منطقه ۲۲ مورد هدف قرار گرفت؛ از نخستین دقایق پس از وقوع این حملات، عملیات نگهداشت و پاکسازی معابر منتهی به این مجموعه بزرگ ورزشی آغاز شد.