تبعیت و تمکین ملت ایران از انتخاب مجلس خبرگان رهبری نیاز فعلی کشور است

حجت الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان نظامی و شهروندان ایران در حملات امریکایی صهیونی به کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین تاکیدات رهبر شهید انقلاب بر اتحاد مقدس و نحوه همبستگی و ارتباطات قلبی ملت ایران بود.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب همواره اعتقاد داشتند که چنانچه مردم انسجام و همبستگی داشته باشند هیچ دشمنی نمی‌تواند بر آنها غلبه کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه یکی از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی ایران این است که در قانون اساسی نحوه انتخاب مجلس خبرگان تعیین شده است، افزود: یکی از وظایف مهم خبرگان جامعه بررسی جامع شرایط رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: اینکه ما تمکین کنیم و تسلیم باشیم در برابر انتخاب خبرگان رهبری، از امتحانات مهم ما است، اگر عده‌ای در مجموعه نیروهای مسلح ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان جان خود را تقدیم می‌کنند و با هدیه جان خود امتحان می‌شوند ما نیز با تسلیم بودن در مقابل انتخاب مجلس خبرگان رهبری امتحان می‌شویم.

حجت الاسلام و المسلمین فوقی با تاکید بر اینکه گزینه‌ای که از سوی مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌شود باید مورد حمایت و تبعیت مردم قرار گیرد، افزود: یقیناً انتخاب مجلس خبرگان رهبری مطلوب و مفید برای نظام مقدس انقلاب اسلامی خواهد بود و مورد عنایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: تبعیت،تسلیم، تمکین و وحدت ملت ایران در پاسخ به انتخاب مجلس خبرگان رهبری نیاز فعلی کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه ایجاد همبستگی بین ملت ایران یکی از مهم‌ترین رویکردها و سیاست های رهبر شهید انقلاب بود، تصریح کرد: در دوران رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای همبستگی و وحدت رهبر، امت و ملت مثال زدنی، عمیق و ناگسستنی بود.

وی با تاکید بر اینکه در زمان کنونی پیوند قلبی ملت ایران با منتخب مجلس خبرگان می‌تواند دشمنان را مأیوس و منجر به تقویت روحیه رزمندگان اسلام شود و سایه تهدیدات را از کشور بردارد.

