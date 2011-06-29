سناریوی انتظار کنکوریها/ استرسها به اوج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، لحظه لحظه به کنکور سراسری امسال نزدیک می شویم و حال و هوای کنکور در هر کوی و برزنی به چشم آمده که خدای ناکرده شاید استرس ما و دوستانمان را نیز فرا گرفته است.

از روزی که شاید پراسترس ترین روز در زندگی تحصیلکرده ها بوده و روزی که هنوز هم ممکن است در عالم رویا بیاید سراغت و خواب ببینی که کنکور دیروز بوده و تو امروز رفته ای سر جلسه! روزی که مزد چهار سال درس خواندنت را باید در چهار ساعت بگیری! تازه اگر مزدت را تمام و کمال بدهند و جرزنی نکنند و یکهو سوالات زیر و رو نشود.

آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امسال در نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای پنجشنبه و جمعه 9 و 10 تیرماه و صبح روز شنبه 11 تیرماه در حوزه های امتحانی سراسر کشور و خارج از کشور برگزار می شود.

براساس گزارش سازمان سنجش کشور در کنکور امسال یک میلیون و 282 هزار و 335 کارت آزمون صادر شده است اما تعداد نهایی داوطلبان یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر است.

بنابر این گزارش در گروه شناور هنر و زبان های خارجی 149 هزار و 458 نفر شرکت کرده و همچنین 954 هزار و 222 نفر نیز علاقمندی به شرکت در پیام نور را اعلام کرده اند.

رقابت 9 هزار کنکوری در خراسان جنوبی

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در خراسان جنوبی نیز بیان داشت: 9 هزار نفر در کنکور سراسری در استان خراسان جنوبی شرکت کرده اند که از این تعداد هفت هزار و 809 نفر در شهرستان بیرجند هستند.

محمد مهدی خطیب از رقابت دو هزار و 900 نفر مرد و چهار هزار و 189 زن در شهرستان بیرجند خبر داد.

وی با بیان اینکه در گروه علوم ریاضی در کشور 284 هزار نفر ثبت نام و برای 282 هزار و 684 کارت صادر شده است، اظهار داشت: از این تعداد 119 هزار و 741 نفر زن و 162 هزار 943 نفر مرد بوده که در شهرستان بیرجند یک هزار و 169 نفر هستند.

به گفته وی در گروه هنر نیز در سطح کشور 20 هزار نفر ثبت نام و 53 هزار و 431 کارت صادر شده است که از این تعداد 447 نفر در بیرجند حضور داشته و رقابت بین 15 هزار و 691 نفر زن و 4 هزار و 319 نفر مرد در سطح کشور است.

در گروه علوم تجربی نیز 442 هزار نفر ثبت نام و برای 440 هزار و 270 کارت صادر شده که 302 هزار و 36 نفر زن و 138 هزار و 234 نفر مرد هستند.

به گفته خطیب در این گروه آزمایشی در شهرستان بیرجند دو هزار و 299 نفر داشته های علمی خود را به رقابت می گذارند.

بنا بر اعلام سازمان سنجش در گروه زبان های خارجی در کشور حدود 16 هزار نفر ثبت نام که برای 130 هزار و 721 کارت شناور و 14 هزار و 684 کارت زبان صادر و از این تعداد 11هزار و 338 نفر زن و سه هزار و 346 نفر مرد هستند.

همچنین در رشته علوم انسانی 376 هزار نفر ثبت نام که 375 هزار و 229 کارت صادر و از این تعداد 235 هزار و 808 نفر زن و 139 هزار و 421 نفر مرد هستند.

خطیب در این باره نیز گفت: در سطح شهرستان بیرجند در گروه علوم انسانی دو هزار و 280 نفر و در زبان 901 نفر به رقابت علمی با هم می پردازند.

قبولی در کنکور رویای چند صد هزار دانش آموز

یکی از فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در خصوص حال و هوای شب های قبل از کنکور به خبرنگار مهر گفت: شب کنکور اضطراب شدیدی داشتم و اولین بار بود که این همه اضطراب یکجا در وجودم جا خوش کرده بود.

محسن صدیق نژاد اظهار داشت: صبح از شدت استرس صبحانه نخوردم و با شکم خالی کنکور دادن خیلی سخت بود! اما همه امیدم به آب قند همراهم بود و به خانه که برگشتم کسی نگران کنکورم نبود، همه نگران خودم بودند و از صبح تسبیح ها را برای سلامتی ام مسلح کرده بودند!

وی بیان داشت: کنکور هرچند استرس آور بوده اما در این سناریوی تلخ انتظار برای اعلام نتایج دردناکتر است.

مریم احمدی بعد از سه سال پشت کنکور ماندن امسال باز هم در انتظار کنکور است تا شاید بتواند اسمش را در بین قبول شدگان کنکور پیدا کند.

رویایی دست نیافتی برای پشت کنکوریها

وی افزود: قبول شدن در کنکور برای من تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده امسال سومین سالی است که من برای قبول شدن در کنکور تلا ش می کنم اما امید چندانی به قبولی ندارم.

وی که با چشمانی غمزده مرا می نگرد، ادامه می دهد: دلم می خواست یک روز از خواب بیدار می شدم و می دیدم که همه این ها را در خواب دیده ام این همه روزهای خوش جوانی که با شب بیداری و تلا ش روز سپری شد و هر سال بدون نتیجه به پایان رسید و من باز هم با سری افکنده کتاب هایم را مرتب کردم و شروع کردم به درس خواندن برای کنکور سال بعد!

یکی از کنکوری های امسال که در حال گرفتن پرینت کارت ورود به جلسه است نیز می گوید: امسال برای نخستین بار کنکور می دهم و با وجود اینکه با تمام وجود درس ها را مرور کرده ام اما استرس کنکور رهایی ام نمی دهد.

ریحانه علیزاده اظهار داشت: موفقیت در کنکور مساوی با برنامه ‌ریزی بوده و به نظر من، هر موفقیتی که بدون برنامه‌ ریزی حاصل شود، اتفاقی است.

وی با بیان اینکه کنترل روحیه و استرس در جلسه‌ کنکور، مهمترین عامل موفقیت است، ادامه داد: با وجود اینکه تمامی این موارد برایم ملموس است اما با گذشت ثانیه ها و نزدیک شدن به زمان کنکور استرس بیشتری در من ایجاد می شود.

یکی دیگر از کنکوری های 90 بیان داشت: آزمون‌های آزمایشی بعد از عید سبب شد تا نقاط ضعف و قوت خودم را تشخیص دهم.

حمیده براتی بر افزایش تمرکز بیشتر در اجرای آزمون ها اشاره کرد و افزود: خانواده ها باید در خانه‌ فضای آرام و بدون تنشی را حاکم کنند که این امر در راستای رسیدن به هدفش، بسیار کمک می کند.

وی اضافه کرد: مناسبترین برنامه، برنامه ی آزمون‌ های هفتگی است که به کارها جهت می‌ دهد.

برای اینکه قدری از حال و هوای کنکور بعد از آن امتحان فارغ شوید به شما کنکوری ها پیشنهاد می کنم در اولین فرصت یک برنامه سفر دسته جمعی با اعضای خانواده بگذارید تا قدری حال و هوای کنکور از سرتان بیفتد.

استرس مهمترین مشکل کنکوریها

یکی از دانشجویان دانشگاه بیرجند نیز بیان داشت: عدم تمرکز و آرامش سبب می شود تا داوطلب در سر جلسه‌ کنکور، تمرکز لازم را نداشته و نتواند دانسته ‌هایش را پیاده کند.

احمد بزرگمهر گفت: بزرگترین آفت و مشکل در جلسه کنکور، نداشتن تمرکز و عصبی بودن داوطلبان است که خودم شخصا آن را تجربه کرده ام.

وی مهمترین عوامل موفقیت در کنکور را عزت نفس و اطمینان خاطر دانست و تصریح کرد: این امر سبب کاهش استرس و افزایش تمرکز روی دروس شد و همچنین دقت و توجهی که در کلاس به درس داشتم، باعث شد تا با یک مرور سریع، درس را به طور کامل یادآوری کنم.

یکی از دیگر از افراد کنکوری که دو سال متوالی برای شرکت در کنکور اقدام کرده است، می گوید: هر دو سال در کنکور قبول شده ام اما به امید کسب تراز بهتر دوباره امسال شرکت کرده و تصمیم دارم دیگر در هر رشته ای شد وارد دانشگاه شوم.

سعید انوری افزود: تقاضای زیاد برای ورود و تحصیل در رشته‌ های پزشکی و مهندسی سبب شد تا موفقیت در این رشته ها را به عنوان تنها راه پیشرفت و مدینه فاضله یاد بدانم ام دیگر تصمیم گرفتم امسال وارد دانشگاه شوم.

این در حالی است که وجود رقابتی فشرده میان متقاضیان ورود به دانشگاه موجب شده تا بازار کلاس های کنکور و آموزشگاه‌ های آزاد هر سال داغتر از سال قبل شده و خانواده‌ ها نیز که نگران آینده فرزندشان هستند راهی جز هزینه کردن برای فرزندشان به امید کسب رتبه علمی بهتر و جایگاه علمی و به تبع آن وجه اجتماعی بهتر را ندارند که امید است همه متقاضیان در رشته های مورد علاقه پذیرفته شوند.