https://mehrnews.com/x3cXR7 ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۷ کد مطلب 6936102 استانها گلستان استانها گلستان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۷ تداوم تجمع شبانه مردم گرگان در حمایت از رهبری گرگان-مردم گرگان بار دیگر با حضور در تجمعی شبانه، بر حمایت و وفاداری خود به رهبر انقلاب تأکید کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6936102 کپی شد مطالب مرتبط ناگفتههایی از یاران گمنام رئیسعلی دلواری و مقاومت جنوب حضور با شکوه زنجانیها در صد و هشتاد و ششمین شب دفاع از وطن روایت شاهدان از حادثه خونین وکیل آباد مشهد حضور با شکوه مردم خمین در صد و هشتاد و ششمین شب حمایت از ولایت فقیه ۱۸۶ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در تجدید بیعت با رهبری تجمع متفاوت مردم وکیلآباد مشهد برای حسنا دختری با اسکوتر صورتی برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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