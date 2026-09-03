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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۲۷

تداوم تجمع شبانه مردم گرگان در حمایت از رهبری

تداوم تجمع شبانه مردم گرگان در حمایت از رهبری

گرگان-مردم گرگان بار دیگر با حضور در تجمعی شبانه، بر حمایت و وفاداری خود به رهبر انقلاب تأکید کردند.

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کد مطلب 6936102

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