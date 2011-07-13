به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نشست این شورا که با حضور نمایندگان کانون تهیه کنندگان، مجمع فیلمسازان و انجمن تهیه کنندگان مستقل تشکیل شد، آخرین تحولات سینمای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه سه تن از نمایندگان تشکل‌های عضو شورای عالی به عنوان سخنرانان پیش از دستور سخن گفتند.

سپس شورا وارد دستورشد و به تقاضای یکی از شرکت‌های بیمه برای همکاری با تهیه‌کنندگان جهت تسهیلات جدید به اعضا مذاکره شد. مقرر شد غلامرضا آزادی در این زمینه گفتگوهای لازم را انجام داده و گزارش را به شورای عالی جهت تصمیم گیری نهایی ارائه نماید.

در دومین دستور جلسه موضوع مسائل مالیاتی اهالی سینمای ایران مطرح شد. نمایندگان شورای عالی و خانه سینما در کمیته‌های مالیاتی گزارشی کامل از چند و چون راهای طی شده و عدم هماهنگی نمایندگان معاونت سینمایی جهت اقدامات لازم به شورا ارائه دادند.

در نتیجه مقرر شد از طریق خانه سینما موضوع با نمایندگان اصناف سینمایی در میان گذاشته شود. چرا که به نظر می‌رسد حضور کلیه اصناف و ورود آنها لازم است. در سومین دستور جلسه علی آشتیانی گزارشی از پیگیریهای لازم برای عقد قرارداد نمایش فیلم‌ها در اتوبوس‌های مجهز به مونیتور ارائه داد.

پس از بحث و گفتگو، ایشان مسئولیت یافت تا اقدامات لازم را تا به نتیجه نهایی رسیدن پیگیری نماید. در همین زمینه دو نماینده از مجمع فیلمسازان و انجمن تهیه کنندگان مستقل جهت مشاوره و همراهی به ایشان معرفی خواهند شد. در ادامه نشست پیرو دعوت شورای عالی، محمد مهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما و نایب رییس فدراسیون جهانی تهیه کنندگان در نشست حضور یافت.

شورای عالی ضمن تبریک و تهنیت انتخاب ایشان به عنوان نایب رییس این فدراسیون جهانی اعلام داشت که با توجه به مسئولیت جدید آماده است تا همه گونه همکاری لازم را برای پیشبرد اهداف سینمای ایران در این فدراسیون جهانی ادامه دهد.

نایب رییس فدراسیون جهانی تهیه کنندگان ضمن ارائه گزارش مبسوطی از تشکیل مجمع عمومی فدراسیون و اهداف حرفه‌ای آن که 22 کشور صاحب سینما در آن عضویت دارند، روند فعالیت فیاپف (فدراسیون جهانی تهیه کنندگان) را توضیح داد و گفت: فیاپف در حوزه نظارت بر جشنواره‌ها، کپی رایت و سرقت هنری اقدامات ویژه‌ای را انجام می‌دهد.

وی سپس به توضیح این نکته پرداخت که برخی از اقدامات ایران در مبارزه با سرقت فیلم‌های سینمایی بخصوص تجربه گردهمایی اهالی خانه سینما و مسئولان در موزه سینما بسیار مورد توجه اعضای فیاپف در مجمع عمومی قرار گرفت.

در ادامه شورای عالی تاکید کردکه از کلیه اقدامات نایب رییس ایرانی فیاپف برای شناسایی سینمای رو به رشد کشورمان در جهان و شناساندن سینمای ایران به جهانیان با قاطعیت حمایت می‌کند.

در همین نشست شورای عالی مقرر داشت که کمیته بخش بین الملل شورایعالی مرکب از منیژه حکمت و فرشته طائرپور و علیرضا شجاع نوری نشست‌های ویژه‌ای با نایب رییس فدراسیون جهانی تهیه کنندگان داشته و نیازهای شورایعالی را برای طرح در مجمع عمومی آتی فیاپف ارائه نمایند.

کمیته بین الملل شورای عالی همچنین ماموریت یافت تا در زمینه مسئولیت‌های جدید عسگرپور در فیاپف همکاری لازم را برای تحقق شناسایی سینمای ایران به عمل آورد.

شورا در پایان از زحمات محمد مهدی عسگرپور و تلاش وی در این فدراسیون جهت ارتقای سطح کیفی شناخت سینمای ایران تقدیر و سپاسگذاری کرد.در همین نشست مصوبه شورایعالی پیرامون وضعیت مبهم مالیاتی سینما با مدیر عامل خانه سینما مطرح شد. شورای عالی از وی تقاضا کرد که نشستی با نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران ترتیب دهند تا مسائل و مشکلات موجود و عدم کارائی روشهای کنونی توضیح داده شود.

آخرین دستور جلسه شورای عالی تهیه کنندگان نحوه تشکیل کانون پخش کنندگان سینمای ایران بود. شورا ضمن طرح مباحث مختلف و برخی تصمیمات تاکید کرد که شورایعالی کانون پخش کنندگان مستقل سینما را به رسمیت خواهد شناخت و نه کانون وابسته به اتحادیه تهیه کنندگان 2 را که عملا نفی جدایی تهیه کنندگان و توزیع کنندگان است.

در این زمینه مقرر شد اقداماتی انجام و بر اساس گزارش آن به شورای عالی، شورا تصمیمات لازم را اتخاذ کند. اولین سخنران پیش از دستور این نشست به موضوع مالیاتهای مستقیم که بر اساس آن هنرمندان سینمای ایران از پرداخت مالیات معاف هستند پرداخت و گفت: در شرایطی که سینمای ایران 10 سال قبل از مالیات معاف شده است، هنوز برخی از مسئولان و همکاران نمی‌دانند و موضوع را در شورایعالی سینما بگونه‌ای مطرح می‌کنند که ظاهرا قرار است معافیت مالیاتی بوجود بیاید.

وی ادامه داد: مشکل معافیت مالیاتی صرفا به ماده 15 و 16 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم باز می‌گردد که در صورتی که اراده‌ای برای حل آن باشد ابتدا باید در کمیته فرهنگی دولت مطرح و تصویب گردد. سپس برای تصویب نهایی و اعلام به سازمان مالیاتی کشور اقدام شود. ظاهرا برخی مسئولان سینمایی نمی‌دانند که موضوع بسیار ساده‌تر از لزوم تصویب قوانین است، بلکه بحث بر سر اصلاح ماده 15 و 16 آیین نامه مصوب هیات دولت است. البته شاید برخی تفاوت بین آیین نامه و قانون را نمی‌دانند.

سخنرانی بعدی پیش از دستور جلسه به موضوع حمایت‌های قانون سینما از تهیه کنندگان پرداخت و گفت: هنوز هیچکس نمی‌داند که چرا جمعی معدود از امکانات و حمایت‌ها بنام خود یا بنام اطرافیانشان استفاده می‌کنند.

وی برای شفاف سازی و اطلاع کلیه سینماگران خواستار اعلام آگهی کمک‌ها و حمایت‌های مالی از سینماگران شد و گفت: مسئولان سینمایی با این اعلام رسمی می‌توانند به شایعات پایان دهند. البته عدم اعلام شفاف این کمک‌ها و حمایت‌ها باعث می‌شود که این شایعات شکل واقعی بخود بگیرد.

سومین سخنران پیش از دستور ضمن انتقاد از واگذاری برخی اختیارات به اتحادیه تهیه کنندگان 2 گفت: این روش باعث شده است تا بسیاری از تهیه کنندگان و تهیه کننده ـ کارگردان سینمای ایران عملا فیلم نسازند. چرا که حاضر نیستند برای دریافت پروانه ساخت به اتحادیه تهیه کنندگان 2 مراجعه کنند. به عبارت دیگر این تصمیم باعث جلوگیری از کار گروهی از همکاران شده است. این اقدام باعث شده است که تهیه کنندگان حرفه‌ای و صاحب نام و کاربلد از تولید فیلم تا روشن شدن شرایط خودداری کنند.

وی افزود: معاونت سینمایی دانسته یا ندانسته با این تصمیم باعث عدم تولید فیلم جمعی کثیر از سینماگران ارزشمند کشور شده است که قطعا باید در مراجع قانونی پاسخگو باشند.