80 کشته و زخمی در انفجارهای تروریستی بمبئی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت کشور هند با اعلام این مطلب از احتمال افزایش قربانیان این حملات خبر داد. به گفته "پالانیاپان چیدامبارام" وزیر کشورهند از آنجا که این سه انفجار در فاصله زمانی اندک رخ داده اقدامی هماهنگ از سوی تروریستها بوده است.

بر این اساس این حملات در ساعات شلوغ و در بازار معروف طلافروشان در بمبئی رخ داده و خسارات زیادی نیز به بار آورده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته است.

گفتنی است شهر بمبئی سه سال پیش نیز هدف حمله ای تروریستی بود که 166 کشته به جا گذاشته و به تنشهای بین اسلام آباد و دهلی نو دامن زد.