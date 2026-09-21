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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۰۳

برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ در رودان یک کشته و ۷ مصدوم برجا گذاشت

برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ در رودان یک کشته و ۷ مصدوم برجا گذاشت

رودان - مسئول روابط عمومی اورژانس رودان از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت هفت نفر در پی برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صالحی، اظهار کرد: این حادثه در محدوده بعد از روستای فاریاب واقع در شهرستان رودان رخ داد و طی آن ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به صورت رخ به رخ با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات اورژانس ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری و آب‌نمای اورژانس و یک دستگاه آمبولانس از واحد امداد و نجات هلال‌احمر رودان به محل حادثه اعزام شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس رودان، ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس و ارزیابی اولیه صحنه مشخص شد یکی از خودروها حامل اتباع افغانستانی بوده است که بر اثر شدت برخورد، یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

صالحی گفت: هفت مصدوم دیگر این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، برای بررسی و ادامه روند درمان به بیمارستان امام علی (ع) رودان منتقل شدند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در محورهای برون شهری، گفت: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های پرخطر، توجه کامل به مسیر و حفظ فاصله ایمن با خودروهای مقابل از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث جاده‌ای است.

وی تأکید کرد: رانندگان در محورهای برون شهری به ویژه مسیرهای دوطرفه باید از هرگونه تغییر مسیر و سبقت بدون اطمینان از خالی بودن مسیر مقابل خودداری کنند.

کد مطلب 6953266

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