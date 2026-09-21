اجرای ۵ طرح جدید در البرز برای تنظیم بازار

محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پنج طرح جدید تنظیم بازار در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: فروش فوقالعاده کالاهای اساسی با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی، طرح «یک شهر، یک نمایشگاه» و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان از جمله این برنامههاست.
وی با اشاره به برگزاری سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان البرز اظهار کرد: در این جلسه با حضور استاندار البرز، طرحهای ویژه فروش فوقالعاده برای کاهش قیمت عرضه کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای ۵ طرح جدید در نیمه دوم سال
وی افزود: برای شش ماه دوم سال جاری، پنج طرح جدید در سطح استان البرز در نظر گرفته شده که هدف اصلی آنها کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم و تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام اساسی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: یکی از این طرحها در حوزه فروشگاههای زنجیرهای اجرا میشود و در قالب آن، جزیرههای فروش برای عرضه کالاهای منتخب با تخفیف پیشبینی شده است.
انصاری گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، کالاهای منتخب در فروشگاههای زنجیرهای با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی عرضه خواهند شد و تلاش میکنیم این طرح در نیمه دوم سال جاری به مرحله اجرا برسد.
«یک شهر، یک نمایشگاه» در البرز اجرا میشود
وی با اشاره به دیگر برنامههای تنظیم بازار استان بیان کرد: طرح «یک شهر، یک نمایشگاه» نیز در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اداری و اجرایی آن در حال انجام است.
مدیرکل صمت البرز عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، اجرای این طرح از یکی دو هفته آینده آغاز میشود و در قالب آن فروشگاههای منتخب در سطح شهر شناسایی و جلسات مربوط به اجرای فروش فوقالعاده در این مراکز برگزار خواهد شد.
عرضه مستقیم ۱۵۰ برند البرزی
انصاری با اشاره به ظرفیت تولیدکنندگان استان گفت: حدود ۱۵۰ برند اصلی در حوزه محصولات خوراکی در البرز فعالیت دارند که برای آنها نیز برگزاری یک نمایشگاه تخصصی عرضه مستقیم کالا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه، حذف واسطهها و فراهم کردن امکان عرضه محصولات با قیمت دست اول از تولیدکننده به مصرفکننده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: محل مناسبی که دسترسی مردم به آن آسان باشد برای برگزاری این نمایشگاه پیشبینی خواهد شد تا شهروندان بتوانند محصولات تولیدکنندگان استان را به صورت مستقیم خریداری کنند.
عرضه محصولات پروتئینی زیر قیمت بازار
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به طرح عرضه محصولات خوراکی و پروتئینی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: هماکنون عرضه این محصولات در کیوسکهای طراحیشده از سوی شهرداری در حال انجام است.
وی بیان کرد: محصولات پروتئینی در این کیوسکها حدود ۷ درصد پایینتر از قیمت عرضهشده در میادین میوه و ترهبار شهرستان ارائه میشود.
مدیرکل صمت البرز اضافه کرد: با مقایسه قیمت این محصولات با سطح عمومی بازار، میزان تخفیف و اختلاف قیمت به حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد میرسد و حتی قیمت برخی محصولات پروتئینی حدود سه درصد پایینتر از قیمت عرضهشده در میادین تهران است.
انصاری تأکید کرد: تلاش مجموعه تنظیم بازار استان البرز این است که با اجرای طرحهای جدید، زمینه دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسبتر فراهم شود و در راستای بهبود معیشت شهروندان گامهای مؤثرتری برداشته شود.
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