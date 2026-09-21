پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی پرگل استقلال برابر السد قطر گفت: آبی‌پوشان با توجه به کمبودهایی که داشتند، سنگ تمام گذاشتند و یک برد خوب برابر السد کسب کردند. بازیکنان جانانه برابر السد بازی کردند و در تمام خطوط باهوش و بدون اشتباه بودند و فرصت به حریف پرقدرت و بازیکنان میلیارد دلاری السد ندادند و شکست سنگینی به حریف وارد کردند.

وی ادامه داد: استقلالی ها از درون دروازه تا خط حمله عالی بودند. دروازه‌بان هوشیارانه بازی کرد. مدافعان هماهنگ و بی‌اشتباه بودند. خط هافبک نبض بازی را در اختیار گرفت و اجازه بازی‌سازی به هافبک‌های السد را نداد و در خط حمله هم مهاجمان از فرصت‌های به‌دست‌آمده به‌خوبی استفاده کردند. آبی‌پوشان نشان دادند که با تفکرات سهراب، بازی به بازی بهتر می‌شوند و این تیم می‌تواند در آینده نتایج درخشانی در لیگ برتر و لیگ نخبگان به دست بیاورد.

آسانی الماس درخشان استقلال است

وی در خصوص عملکرد آسانی گفت: بهترین خرید خارجی استقلال در چند سال اخیر، بدون شک یاسر آسانی بوده است. او از لحاظ اخلاقی، رفتاری و فنی یک بازیکن کامل است، ضمن اینکه در کار خیرخواهانه هم پیشتاز است. هنوز هیچ تیمی نتوانسته این بازیکن را از کار بیندازد و در تمام زمین حضور مثبت دارد. یاسر نقش پررنگی در موفقیت تیمی استقلال دارد و در حرکت‌های انفجاری هم فوق‌العاده است. مسئولان باشگاه خرید بسیار خوبی داشتند و باید هرچه زودتر قرارداد این الماس درخشان را تمدید کنند تا خیال سرمربی و هواداران هم راحت باشد.

تعطیلی لیگ به سود استقلال نیست

سرمربی سابق استقلال با انتقاد از تعطیلی یک‌ماهه لیگ گفت: تعطیلی لیگ نه‌تنها به سود استقلال نیست، بلکه دیگر تیم‌های لیگ برتری هم متضرر خواهند شد. تیم‌ها می‌توانستند به بازی‌های خود ادامه دهند و لیگ روند برگزاری خود را حفظ کند. تیم‌ها ۲۵ بازیکن دارند و جانشینان خوبی در پست‌های مختلف برای بازیکنان حاضر در اردو دارند، پس تعطیلی لیگ منطقی نبود و فوتبال ما ضرر خواهد کرد. با توجه به این تعطیلی و نزدیک بودن به جام ملت‌های آسیا، بازی‌ها فشرده برگزار خواهد شد و بازیکنان زمان مناسبی برای ریکاوری ندارند و این موضوع میزان آسیب‌دیدگی را به‌شدت بالا خواهد برد و هم باشگاه‌ها و هم تیم ملی ضرر خواهند کرد. لیگ ۱۸ تیمی شده و تیم‌ها بیشتر بازی می‌کنند، پس باید قبل از شروع لیگ مسئولان فوتبال کشور برنامه‌ریزی دقیقی انجام می‌دادند تا فشردگی بازی‌ها برای بازیکنان دردسرساز نشود.

تراکتور و استقلال؛ جدال دو استقلالی

پرویز مظلومی در خصوص دیدار استقلال و تراکتور که ۱۶ مهر برگزار خواهد شد، گفت: تراکتور نفرات خیلی خوبی دارد و در حال حاضر تنها مشکل آنها جدایی بیرانوند به خاطر دوران مقدس سربازی است. تراکتور در بازی آخر خود در لیگ برتر به تساوی رسید و در لیگ نخبگان هم مقابل الشباب الاهلی شکست خورد. استقلال با روند خوبی که در پیش گرفته، می‌تواند برنده این دیدار شود، به شرط آنکه بدون اشتباه بازی کند و از موقعیت‌های به‌دست‌آمده بهترین استفاده را ببرد. در مجموع، جدال سهراب و جواد، دو استقلالی باتجربه، دیدنی خواهد بود و اهالی فوتبال می‌توانند از تماشای این دیدار حساس لذت ببرند.

سرمربی تیم ملی شفاف‌سازی کند

کارشناس فوتبال در خصوص جدایی آندو تیموریان و قربانعلی‌پور از کادر فنی تیم ملی گفت: اول باید مشخص شود که آنها خودشان رفته‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند. این موضوع را باید سرمربی تیم ملی یا مسئولان فوتبال کشور شفاف اطلاع‌رسانی کنند. وقتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، بهترین کار اطلاع‌رسانی است. ضمن اینکه همیشه عده‌ای از انتخاب سرمربی ایراد می‌گیرند. سرمربی حق انتخاب بازیکن یا اعضای کادر فنی خود را دارد. البته برگزاری اردو با ۱۸ بازیکن، یک اردوی ناقص است و لازم است بازیکنان همه حضور داشته باشند تا کادر فنی بتواند تمرینات تاکتیکی برنامه‌ریزی‌شده را انجام دهد، اما در مجموع باید به همه نظرات و تفکرات سرمربی احترام گذاشت و به او اجازه داده شود تا با آرامش کامل تیمش را برای تورنمنت جام ملت‌های آسیا آماده کند.