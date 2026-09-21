به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت سید محمد جمالیان، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه ۱۶ همت صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج باید در خود صندوق باقی بماند، گفت: تقریبا از مجلس یازدهم برای کمک به بیماران صعبالعلاج و تامین بخشی از هزینههای آنها، صندوقی تشکیل شد که هدف آن حمایت از بیمارانی بود که برخی اقدامات و هزینههای درمانی آنها تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد.
وی افزود: بیماران صعبالعلاج و خاص علاوه بر هزینههای درمان، با هزینههای دیگری نیز مواجه هستند؛ برای مثال بیماری که دچار فلج شده است ممکن است به زیرانداز، پوشک و سایر ملزومات نیاز داشته باشد که این هزینهها تحت پوشش بیمه نیست. همچنین هزینه برخی داروها، حتی با وجود پوشش بیمهای، برای بیماران سرطانی یا بیماران خاص بسیار بالا است.
جمالیان ادامه داد: بر همین اساس صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج تشکیل شد تا بیماران بتوانند مدارک و مستندات هزینههای خود را به بیمه سلامت ارائه کنند و بیمه سلامت نیز پس از بررسی مدارک، از محل منابع صندوق تا سقف تعیینشده به آنها کمک کند. سال گذشته این سقف برای هر بیمار ۸۰ میلیون تومان بود.
وی تصریح کرد: این صندوق به ویژه در سال ۱۴۰۵ که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به یکباره افزایش پیدا کرد و شرایط نگرانکنندهای را برای بیماران ایجاد کرد، دریچه امیدی بود تا بیماران خاص و صعبالعلاج بتوانند از منابع آن استفاده کرده و بخشی از هزینههای خود را مدیریت کنند.
جمالیان با اظهار تاسف از اینکه پرداخت مطالبات بیماران در سال جاری با مشکل مواجه شده است، گفت: بر اساس گزارشهایی که دریافت کردیم، بیماران در سال ۱۴۰۵ مدارک و مستندات هزینههای خود را در سراسر کشور به بیمهها ارائه کردهاند، اما پرداختها انجام نشده است. موضوع را پیگیری کردیم و بیمه اعلام کرد که برای پرداخت این هزینهها در سال جاری بودجه ندارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که ما برای این موضوع بودجه مشخصی در نظر گرفته بودیم. در پاسخ به پیگیریها اعلام شد که از نظر سازمان برنامه و بودجه، این ۱۶ همت که مجلس برای صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج مصوب کرده، جزو سقف بودجه بیمه سلامت محسوب میشود و منابع جداگانهای نیست و بیمه سلامت باید در همان سقف بودجه خود آن را مدیریت کند.
جمالیان تاکید کرد: این برداشت با چیزی که مجلس واقعا تصویب کرده و نیت اصلی از تشکیل صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج در تناقض است. اگر قرار بود منابع این صندوق از محل بودجه بیمه پرداخت شود، اساسا میگفتیم بودجه بیمه سلامت را افزایش دهید تا پوششهای بیمهای توسعه پیدا کند، اما چنین چیزی مدنظر مجلس نبود و فلسفه تشکیل صندوق نیز همین نبود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: ما صندوق را به صورت جداگانه تشکیل دادیم و در این مدت نیز گلایههای بسیار زیادی از بیماران در سراسر کشور دریافت کردیم که نشان میداد پرداختهای مربوط به صندوق با مشکل مواجه شده است.
وی با اشاره به پیگیریهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بعد از پیگیریهایی که انجام شد، رئیس مجلس به صراحت اعلام کرد که این ۱۶ همت باید علاوه بر بودجه بیمه سلامت به صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج پرداخت شود و این اقدام نیز باید هرچه سریعتر انجام شود.
جمالیان افزود: امروز در پایان ماه ششم سال ۱۴۰۵، متاسفانه گزارشهای ما حاکی از آن است که در سراسر کشور تعداد زیادی پرونده تشکیل شده، اما پرداختی مربوط به آنها انجام نشده است. امیدواریم با دستوری که رئیس مجلس صادر کرد، این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف و پرداختها تسریع شود تا بتوانیم در کاهش هزینههای بیماران خاص و صعبالعلاج کمک کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از بیماران خاص و صعبالعلاج گفت: باید بپذیریم که امروز هزینههای بیماران خاص بسیار افزایش پیدا کرده و وظیفه دولت است که در این زمینه به بیماران کمک کند. انتظار ما از دولت این بود که خودش در این موضوع پیشقدم شود، نه اینکه مجلس مجبور شود وارد عمل شود.
جمالیان ادامه داد: این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که دولتی بر سر کار است که در راس آن یک پزشک قرار دارد و رئیسجمهور سالها با درد و مشکلات بیماران خاص آشنا بوده است؛ بنابراین بیتوجهی که در این زمینه در کابینه دولت صورت گرفته، به نظر من بسیار دردناک است.
وی تصریح کرد: معاون اجرایی رئیسجمهوری و همچنین خود رئیسجمهوری که پزشک هستند باید پیش از رئیس مجلس در این موضوع ورود میکردند که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت در ادامه سال ۱۴۰۵ این کمکاری را جبران کند و منابع صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج در اختیار بیماران قرار گیرد.
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