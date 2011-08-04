اتاق فکر "تبلیغ" قابلیت ایجاد تحول فرهنگی در خراسان رضوی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی صبح پنجشنبه در نشست صمیمی با اعضای اتاق فکر تبلیغ با بیان اینکه این اداره از همکاری و ارائه طرح ها و مشارکت اتاق فکر تبلیغ استقبال می کند، افزود: اعضای اتاق فکر تبلیغ ظرفیت ارزشمندی برای نمادهای تبلیغی، فرهنگی هستند.

دبیر اتاق فکر و تبلیغ استان با اشاره به پتانسیل عظیم سازمان تبلیغات اسلامی به بررسی راه های ارتقاء سطح تبلیغی و فعالیت های فرهنگی مبلغان در سطح استان پرداخت.

از جمله پیشنهاداتی که در این جلسه به گفت و شنود گذاشته شد، تهیه ویژه نامه پژوهشی و محتوایی جهت مبلغین و ارائه جدیدترین شبهات اعتقادی و مذهبی به مبلغان جهت پاسخگویی آنان در عرصه تبلیغ بود.

در این جلسه ایجاد مراکز تربیت مبلغ، برگزاری کارگاه های تخصصی تبلیغ، تقویت مبلغان خانواده و مبلغان گروه جوان، جریان سازی فعال دینی، برگزاری نشست های آسیب شناسی تبلیغی و آشنایی با روشهای تبلیغی سایر ادیان و شیوه های نوین جنگ نرم دشمن نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.