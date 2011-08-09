به گزارش خبرگزاری مهر، دوره کامل تفسیر قرآن کریم در 3000 برنامه 7 دقیقهای از حجتالاسلام قرائتی پس از ارائه تفسیر کامل صوتی قرآن کریم در رادیو سراسری تحت عنوان "آیینه وحی"، اکنون تفسیر تصویری قرآن کریم در قالب دی وی دی آماده شده است.
از مهمترین ویژگیهای این محصول قرآنی میتوان به خلاصه بودن مباحث، تفسیر آیه به آیه و قابلیت استفاده در همه دستگاههای پخش تصویری اشاره کرد.
این تفسیر چهارشنبه 19 مرداد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی میشود.
مراسم رونمایی از تفسیر حجت الاسلام محسن قرائتی ساعت 22 در جنوب شبستان مصلی، جنب نمازخانه فعلی، مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی برگزار میشود.
دوره کامل تفسیر قرآن کریم حجتالاسلام قرائتی چهارشنبه 19 مرداد با حضور وزیر ارشاد در نمایشگاه قرآن رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دوره کامل تفسیر قرآن کریم در 3000 برنامه 7 دقیقهای از حجتالاسلام قرائتی پس از ارائه تفسیر کامل صوتی قرآن کریم در رادیو سراسری تحت عنوان "آیینه وحی"، اکنون تفسیر تصویری قرآن کریم در قالب دی وی دی آماده شده است.
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