معرفی نمایندگان آسیا برای مسابقات والیبال جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون والیبال آسیا با پایان یافتن رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر قاره کهن در چین، فهرست نهایی نمایندگان آسیا برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان در سال ۲۰۲۷ را به‌صورت رسمی اعلام کرد.

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران که چند روز پیش با نمایشی خیره‌کننده و کسب شش پیروزی متوالی در شهر هایکو، بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد، با این موفقیت ارزشمند موفق شد به عنوان نخستین و مقتدرترین نماینده قاره کهن، جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کند.

بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا، علاوه بر ایران (قهرمان آسیا)، تیم‌های ژاپن، چین‌تایپه و چین نیز به عنوان دیگر نمایندگان قاره آسیا در مسابقات قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان در سال ۲۰۲۷ حضور خواهند داشت.