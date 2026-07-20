زمان مراسم تشییع و گرامیداشت مادر شهیدان مظفر اعلام شد/دعوت به حضور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، با اعلام برنامه‌های تشییع و بزرگداشت مادر شهیدان مظفر، از اقشار مختلف مردم برای حضور در این آیین معنوی دعوت کرد.

وی اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مادر شهیدان مظفر امروز، دوشنبه ۲۹ تیرماه، از ساعت ۱۶ از مقابل منزل شهدای مظفر در شهرستان پاکدشت آغاز می‌شود و پس از بدرقه مردم، به سمت گلزار شهدای ده امام برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت این بانوی صبور و ایثارگر خبر داد و افزود: این مراسم روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مسجد جامع امیرالمؤمنین(ع) واقع در شهرستان پاکدشت، خیابان شهید مطهری، خیابان شهید مرادی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمودی با تأکید بر جایگاه والای مادران شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از مردم مؤمن و قدرشناس، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مسئولان خواست با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، از سال‌ها صبر، استقامت و فداکاری مادر شهیدان مظفر تجلیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این آیین، پاسداشت فرهنگ ایثار و قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهیدان خواهد بود.