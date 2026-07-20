  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

الحدث: هواپیمای نتانیاهو از اسرائیل خارج شد

الحدث: هواپیمای نتانیاهو از اسرائیل خارج شد

منابع خبری از خروج هواپیمای نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الحدث گزارش داد که هواپیمای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی خارج شد.

این رسانه سعودی اعلام کرد: هواپیمای نتانیاهو از اسرائیل خارج شد و به مقصد «نامشخصی» پرواز کرد.

این درحالی است که رسانه صهیونیستی یسرائیل هیوم گزارش داده است که نتانیاهو شامگاه امروز نشست امینتی درباره ایران و با توجه به تشدید تنش برگزار خواهد کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو در پی تشدید تنش میان ایران و آمریکا، شامگاه امروز یک نشست محدود امنیتی برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 6893702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • دریک IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
      6 0
      پاسخ
      ردیابیش کنید فرصت خوبیه در صورت صحت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها