الحدث: هواپیمای نتانیاهو از اسرائیل خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، الحدث گزارش داد که هواپیمای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی خارج شد.
این رسانه سعودی اعلام کرد: هواپیمای نتانیاهو از اسرائیل خارج شد و به مقصد «نامشخصی» پرواز کرد.
این درحالی است که رسانه صهیونیستی یسرائیل هیوم گزارش داده است که نتانیاهو شامگاه امروز نشست امینتی درباره ایران و با توجه به تشدید تنش برگزار خواهد کرد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو در پی تشدید تنش میان ایران و آمریکا، شامگاه امروز یک نشست محدود امنیتی برگزار خواهد کرد.
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