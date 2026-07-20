آخرین وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران اعلام شد+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای ثبت‌شده در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که طی حدود دو ماه گذشته، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری و همزمان با ابلاغ سقف‌های جدید تسهیلات ودیعه مسکن، تا روز گذشته (یکشنبه، ۲۸ تیر)، بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش مجموع حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

این تسهیلات با هدف حمایت از مستأجران و افزایش توان مالی آن‌ها در بازار اجاره، در سراسر کشور پرداخت می‌شود. آمارها حاکی از آن است که همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، روند پرداخت این تسهیلات نیز با سرعت بیشتری دنبال شده است.

همچنین آمارهای سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال گذشته تاکنون، بیش از ۴۰۲ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان (۷۹ همت) به مستأجران پرداخت شده است. این آمار مربوط به بازه زمانی ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ است.

بر اساس آمارهای سامانه «تم»، از زمان آغاز اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان (۱۶۰ همت) وام ودیعه به مستأجران پرداخت شده و بیش از یک میلیون و ۳۵۶ هزار خانوار مستأجر از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

همچنین سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت رسیده است. سقف فردی این تسهیلات نیز با رشد حدود ۳۰ درصدی، برای شهر تهران ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.