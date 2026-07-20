کم محلی به ترامپ سوژه فینال جام جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بورخا ایگلسیاس مهاجم تیم ملی اسپانیا، پس از قهرمانی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶، هنگام دریافت مدال خود به شکلی بسیار کوتاه و بدون آنکه حتی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نگاه کند با او دست داد؛ اقدامی که پیش از مسابقه گفته بود تنها برای رعایت تشریفات رسمی انجام خواهد داد.

ایگلسیاس پیش از دیدار فینال در گفتگو با مجله Panenka درباره احتمال روبه‌رو شدن با ترامپ گفته بود: «دلم نمی‌خواهد سر از زندان دربیاورم! امیدوارم در لحظه‌ای که همه خوشحال هستند فقط سلام کوتاهی کنم و این ماجرا خیلی سریع تمام شود تا فراموشش کنم. الان زمان ایجاد حاشیه نیست. همه می‌دانند دیدگاه من چیست. دوست دارم کارهای زیادی انجام دهم، اما برخلاف تصور بعضی‌ها، آن‌قدر قدرت ندارم که بتوانم با همه چیز مقابله کنم.

رسانه «rmcsport» نوشت: پس از قهرمانی اسپانیا مقابل آرژانتین، نگاه بسیاری از رسانه‌ها به رفتار این بازیکن روی سکوی اهدای مدال بود. ایگلسیاس نیز مطابق گفته قبلی خود، تنها برای لحظه‌ای با ترامپ دست داد، بدون اینکه حتی به او نگاه کند؛ در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا تلاش داشت ارتباط بیشتری با او برقرار کند.

مهاجم ۳۳ ساله اسپانیا سال‌هاست به مواضع اجتماعی و سیاسی خود شهرت دارد و بارها علیه نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و زن‌ستیزی موضع گرفته است.

او در سال ۲۰۲۳ نیز در اعتراض به ادامه حضور لویس روبیالس در ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا، اعلام کرده بود تا زمان کناره‌گیری او دیگر برای تیم ملی به میدان نخواهد رفت.

ایگلسیاس همچنین در سال ۲۰۲۴ از درخواست کیلیان امباپه برای رأی دادن علیه جریان‌های افراطی در انتخابات فرانسه حمایت کرد. او در سال ۲۰۲۵ نیز خواستار کنار گذاشتن تیم اسرائیل-پرمیر تک از رقابت‌های تور اسپانیا شد و تأکید کرد که باید از حقوق بشر دفاع کرد. وی گفته بود: گاهی باید برخیزیم و از حقوق بشر و احترام دفاع کنیم. چیزی که برایم عجیب است این است که توقف یک رویداد ورزشی برای برخی مهم‌تر از یک نسل‌کشی تلقی می‌شود.

این بازیکن در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نسبت به قیمت بسیار بالای بلیت‌های فینال در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی واکنش نشان داد و در صفحه اینستاگرام خود، قیمت‌های بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸۸ هزار یورو را «شرم‌آور» توصیف کرد.

در همین مراسم، کریستین رومرو، مدافع تیم ملی آرژانتین، حتی از دست دادن با دونالد ترامپ نیز خودداری کرد و بدون توجه به او از مقابل سکوی اهدای مدال عبور کرد.