به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نژادحسین در خصوص بهره‌برداری ایستگاه تقاطعی بسیج در خط سه قطار شهری اظهار کرد: با بهره‌برداری از ایستگاه تقاطعی بسیج در نیمه مردادماه سال جاری، یکی از مهم‌ترین گره‌های ارتباطی شبکه متروی مشهد تکمیل می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی مشهد افزود: با بهره‌برداری این ایستگاه زیارت حرم رضوی برای صدها هزار شهروند آسان‌تر می‌شود. این پروژه با اتصال خطوط یک و سه مترو، امکان دسترسی مستقیم شهروندان به حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت خدمات زیارت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ایستگاه بسیج به عنوان محل تقاطع خطوط یک و سه مترو، یکی از راهبردی‌ترین ایستگاه‌های شبکه ریلی مشهد است، عنوان کرد: با افتتاح این ایستگاه، مسافران خط یک می‌توانند بدون نیاز به استفاده از اتوبوس، تاکسی یا خودروی شخصی، تنها با تعویض خط وارد خط سه شوند و به ایستگاه‌های منتهی به حرم مطهر رضوی دسترسی پیدا کنند.

نژادحسین بیان کرد: براساس آمار، روزانه حدود ۳۰۰ هزار نفر از خطوط متروی مشهد استفاده می‌کنند که نزدیک به ۶۰ درصد از خط یک است. اتصال این خط به خط سه، امکان سفر مستقیم بخش بزرگی از این جمعیت به حرم مطهر را فراهم می‌کند، اقدامی که علاوه بر کاهش زمان سفر و افزایش رفاه شهروندان، سهم قابل توجهی در کاهش تردد خودروها در هسته مرکزی شهر خواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی مشهد ادامه داد: تکمیل این ایستگاه ضمن افزایش جذابیت استفاده از حمل‌ونقل عمومی، موجب کاهش بار ترافیکی معابر اطراف حرم مطهر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت هوای شهر خواهد شد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، اتصال مستقیم شبکه مترو به مسیر منتهی به بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع)، گامی ارزشمند در راستای تسهیل زیارت برای مجاوران و زائران است. این پروژه، علاوه بر پاسخگویی به یکی از مطالبات دیرینه شهروندان، دسترسی سریع، ایمن و ارزان به مهم‌ترین مقصد زیارتی کشور را فراهم می‌کند.

نژادحسین گفت: بهره‌برداری از ایستگاه تقاطعی بسیج را می‌توان نقطه عطفی در توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی مشهد دانست. پروژه‌ای که نه‌تنها یک اتصال فنی میان دو خط مترو ایجاد می‌کند، بلکه پلی میان زندگی روزمره شهروندان و زیارت بارگاه نورانی امام مهربانی‌هاست، پلی که ثمره آن آرامش بیشتر، سفر آسان‌تر و شهری پاک‌تر خواهد بود.