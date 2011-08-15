"مباحث فلسفی مهم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب مباحث و مناظرات رایج و مهم در تاریخ فلسفه مورد بررسی قرار گرفته است.

34 استدلال و مناظره رایج در فلسفه بر اساس دیدگاههای فیلسوفان کلاسیک و معاصر مورد بررسی نویسنده بوده است. در مورد هر موضوع هم دیدگاه موافقان و هم دیدگاه مخالفان مورد توجه بوده است.

در هر فصل که به موضوعی خاصی اختصاص دارد مقدمه‌ای در مورد بحث ارائه و سپس آرای فیلسوفان و اندیشمندان در مورد آن موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

فرض اصلی این است که قدرت و لذت فلسفه مبتنی بر استدلال و مباحثه است. به ویژه استدلالها و مباحثی در فلسفه وجود دارند که محوری و کانونی هستند.

وجود خدا، معرفت و شک گرایان، ذهن و جسم، آزادی اراده و جبرگرایی و اخلاق از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این موضوعات از مباحث اصلی در فلسفه به شمار می‌روند.

علاوه بر این موضوعات، مسائل اخلاقی رایج در دنیای کنونی از جمله سقط جنین، مرگ آسان، گرسنگی و فقر جهانی نیز از جمله مباحث اصلی در علم اخلاق معاصر هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.