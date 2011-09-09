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۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

کاکولوند:

2 هزار کارگر لرستانی در آزمون صنایع ساختمان شرکت کردند

2 هزار کارگر لرستانی در آزمون صنایع ساختمان شرکت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن شهرستان خرم آباد از شرکت بیش از دو هزار کارگر در آزمون عملی کارگران صنایع ساختمان خبر داد.

اسدالله کاکولوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون عملی کارگران صنایع ساختمان به مدت 25 روز در ماههای تیر و مرداد ماه سالجاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن شهرستان خرم آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این آزمون تعداد دو هزار و 222 نفر از کارگران صنایع ساختمان شهرستان خرم آباد در آزمون عملی شرکت کردند.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن شهرستان خرم آباد یادآور شد: این آزمون در حرفه های بتن ساز و بتن ریز، نقاش ساختمان، اسکلت ساز فلزی، بنای سفت کار، گچ کار، برق ساختمان،کاشی کار، لوله کش آب و نصاب لوازم بهداشتی، آرماتوربندی، درب و پنجره ساز فلزی، سنگ کا، عایق کار، نقشه بردار، لوله کش گاز خانگی و تجاری شرکت برگزار شد.

کد مطلب 1403098

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