2 هزار کارگر لرستانی در آزمون صنایع ساختمان شرکت کردند

اسدالله کاکولوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون عملی کارگران صنایع ساختمان به مدت 25 روز در ماههای تیر و مرداد ماه سالجاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن شهرستان خرم آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این آزمون تعداد دو هزار و 222 نفر از کارگران صنایع ساختمان شهرستان خرم آباد در آزمون عملی شرکت کردند.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن شهرستان خرم آباد یادآور شد: این آزمون در حرفه های بتن ساز و بتن ریز، نقاش ساختمان، اسکلت ساز فلزی، بنای سفت کار، گچ کار، برق ساختمان،کاشی کار، لوله کش آب و نصاب لوازم بهداشتی، آرماتوربندی، درب و پنجره ساز فلزی، سنگ کا، عایق کار، نقشه بردار، لوله کش گاز خانگی و تجاری شرکت برگزار شد.