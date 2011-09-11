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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۰

حسینی به مهر خبر داد:

شناسایی 10 کانون بیماری آبزیان استان مرکزی طی 4 ماهه اول امسال

شناسایی 10 کانون بیماری آبزیان استان مرکزی طی 4 ماهه اول امسال

اراک – خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از شناسایی 10 کانون بیماری آبزیان طی 4 ماهه اول امسال در استان مرکزی خبر داد.

سعید حسینی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 4 ماهه اول امسال 291 مورد بازدید از مراکز پرورش آبزیان در استان مرکزی صورت گرفت که در این رابطه 10 کانون بیماری ویروسی، باکتریایی و قارچی شناسایی شد.
 
وی ادامه داد: بازدید از مراکز پرورش آبزیان با هدف نظارت بر تولیدات مراکز پرورش آبزیان، تأئید سلامت تولیدان  و پیشگیری از بروز بیماریهای آبزیان در این مراکز صورت می گیرد.
 
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با اشاره به رشد قابل توجه پرورش آبزیان دراستخرهای دو منظوره استان مرکزی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 2 هزار تن ماهی در استخرهای 2 منظوره استان مرکزی تولید و به بازار تقاضا عرضه می شود.
کد مطلب 1404255

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