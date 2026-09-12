ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی به طرح «کارت سفر» اضافه شد

انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از توسعه طرح «کارت سفر» با هدف تحریک تقاضای سفر و حمایت از صنعت گردشگری داخلی خبر داد و گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، تلاش کردهایم با طراحی یک سازوکار اعتباری، امکان استفاده اقساطی مردم از خدمات گردشگری را فراهم کنیم.
وی با اشاره به همکاری وزارت میراثفرهنگی و بانک رفاه کارگران در اجرای این طرح اظهار کرد: کارت سفر در قالب یک سازوکار اعتباری طراحی شده است تا متقاضیان بتوانند هزینه خدمات گردشگری را بدون پرداخت یکجای هزینه، در دورههای بازپرداخت تعیینشده پرداخت کنند.
وی افزود: این طرح در دورههای بازپرداخت مختلف طراحی شده و هدف اصلی آن تحریک تقاضا در بازار گردشگری داخلی و کمک به رونق فعالیت مراکز گردشگری در شرایط اقتصادی فعلی است. بر اساس جزئیات اعلامشده، دورههای بازپرداخت شامل چهار، ۱۲ و ۲۴ ماه است و نرخهای مربوط به هر دوره نیز متناسب با مدت بازپرداخت تعیین میشود.
محسنیبندپی ادامه داد: در این طرح، مراکز اقامتی ظرفیتهای قابل عرضه خود را در بسترهای مشخص بارگذاری میکنند و متقاضیان میتوانند از میان ظرفیتهای موجود، خدمات مورد نیاز خود را انتخاب و با استفاده از اعتبار کارت سفر خریداری کنند.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران متولی بخش اعتباری این طرح است، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این سازوکار، نحوه تسویه با واحدهای پذیرنده است؛ به این ترتیب، پرداخت به مراکز ارائهدهنده خدمات از طریق سازوکارهای بانکی و اوراق گام انجام میشود و مشکل تأخیر یا بلاتکلیفی در پرداخت به واحدهای گردشگری که در برخی طرحهای گذشته وجود داشت، برطرف خواهد شد.
وی همچنین از گسترش دامنه پذیرندگان کارت سفر خبر داد و گفت: در متمم تفاهمنامهای که با بانک رفاه کارگران به امضا رسیده، ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی نیز به طرح اضافه شده است تا این دفاتر بتوانند در ارائه خدمات گردشگری از ظرفیت کارت اعتباری سفر استفاده کنند.
محسنیبندپی افزود: به این ترتیب، خدمات قابل ارائه صرفاً محدود به اقامت نخواهد بود و دفاتر خدمات مسافرتی نیز میتوانند متناسب با نوع فعالیت خود، از جمله در حوزه فروش بلیت هواپیما و سایر خدمات سفر، در این طرح مشارکت داشته باشند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی تأکید کرد: هدف ما این است که زنجیره خدمات گردشگری از اقامت تا حملونقل و خدمات دفاتر مسافرتی بتواند از ظرفیت این طرح استفاده کند و در نهایت، با کاهش فشار پرداخت نقدی بر خانوارها، تقاضای مؤثر برای سفر داخلی افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری همه اجزای زنجیره گردشگری، از بانک و پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات تا مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی است و تلاش شده است سازوکار جدید، ضمن تسهیل سفر برای مردم، منابع مالی را نیز به شکل مناسبی به واحدهای ارائهدهنده خدمات گردشگری منتقل کند.
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