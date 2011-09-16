به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمار حکیم که برای دیدار با مراجع تقلید و علمای قم به این شهر سفر کرده است، با حضور بیت آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی با این مرجع تقلید شیعیان گفتگو کرد.
در این دیدار آیتالله صافی گلپایگانی به تحلیلی از شرایط کشورهای منطقه پرداخت و حضور بیگانگان در کشورهای اسلامی به ویژه عراق را مانع بزرگی در مسیر توسعه و پیشرفت این کشورها برشمرد.
حجتالاسلام سید عمار حکیم نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با علمای قم به ارائه گزارشی از وضعیت کنونی عراق پرداخت.
دیدار با آیتالله علوی بروجردی، آیتالله العظمی مکارم شیرازی، آیتالله العظمی موسوی اردبیلی، آیتالله سید صادق شیرازی و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) از دیگر برنامههای رئیس مجلس اعلای عراق در قم بوده است.
وی همچنین تا ساعاتی دیگر با آیتالله هاشمی شاهرودی و آیتالله العظمی حسین وحید خراسانی دیدار خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس اعلای عراق با آیتالله العظمی صافی گلپایگانی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمار حکیم که برای دیدار با مراجع تقلید و علمای قم به این شهر سفر کرده است، با حضور بیت آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی با این مرجع تقلید شیعیان گفتگو کرد.
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