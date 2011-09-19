به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن داودی در کار گروه ساماندهی سرویسهای مدارس بروجرد در سخنانی اظهار داشت: همزمان با بازگشایی مدارس بیش از یک هزار خودرو کار جابه جایی دانش آموزان شهرستان بروجرد را انجام می دهند.

وی ادامه داد: این تعداد خودرو در قالب 15 منطقه ثبت نامی دانش آموزان متقاضی استفاده از سرویس مدارس را جابه جا می کنند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد با تاکید بر ضرورت نظارت بر روند فعالیت سرویسهای مدارس و همچنین تایید صلاحیت و سلامت رانندگان این سرویسها، یادآور شد: مطابق اطلاعات به دست آمده 15 هزار دانش آموز بروجردی متقاضی استفاده از سرویس مدارس هستند.