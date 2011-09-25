به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا روز شنبه دو دیدار برای تعیین رده‌بندی تیم‌های نهم تا دوازدهم این رقابت‌ها برگزار شد که طی آن سوریه برای تعیین رده نهم به مصاف امارات رفت و موفق به کسب پیروزی شد. دیدار مالزی و ازبکستان برای تعیین رده یازدهم نیز به سود مالزیایی‌ها به پایان رسید.

نتیجه دیدارهای نهایی برای تعیین رده‌بندی تیم‌های نهم تا دوازدهم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

رده‌بندی تیم‎های نهم و دهم:

* سوریه 76 - امارات 72

رده‎بندی تیم‎های یازدهم و دوازدهم:

* ازبکستان 76 - مالزی 82

بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال سوریه در رده نهم جدول رده‎بندی رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا قرار گرفت و تیم مالزی هم یازدهم شد. پیش از این نیز رده‏بندی تیم‏های سیزدهم تا شانزدهم مسابقات مشخص شده بود. رده‏بندی تیم‏های نهم تا شانزدهم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به این شرح است:

9- سوریه

10- امارات

11- مالزی

12- ازبکستان

13- اندونزی

14- هند

15- بحرین

16- قطر

همچنین روز جمعه دیدارهای مرحله نیمه نهایی و تعیین رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا در سال 2011 برگزار شد. در چارچوب این رقابت‎ها اردن که باغلبه بر تیم ملی ایران مانع از حضور کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی شده بود در دیدار برابر فیلیپین به برتری دست یافت. دیدار دو تیم چین و کره‎جنوبی با برتری تیم میزبان به پایان رسید.

تیم ملی بسکتبال ایران که پس از دوره دوره متوالی از حضور در مرحله نیمه نهایی رقابت‎های قهرمانی آسیا بازماند نتیجه دیدار با چین‎تایپه را به سود خود تمام کرد و لبنانی‏ها نیز موفق به شکست ژاپن شدند. نتیجه این دیدارها به این شرح است:

مرحله نیمه نهایی:

* اردن 75 – فیلیپین 61

* چین 56 – کره جنوبی 43

تعیین رده‏بندی پنجم تا هشتم:

* ایران 98 – چین تایپه 66

* ژاپن 78 – لبنان 80

شانزدهمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا امروز یکشنبه با تعیین رده‎بندی تیم‌های اول تا هشتم به پایان می‎رسد. در چارچوب رقابت‎های امروز دو تیم اردن و چین برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم می‎روند. تیم ملی کشورمان هم برای کسب عنوان پنجم مسابقات مقابل لبنان به میدان می‌رود.

این دومین دیدار تیم‌های ایران و لبنان در این دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی مردان آسیاست. دیدار این دو تیم در مرحله دوم با پیروزی 79 بر 45 کشورمان به پایان رسید. برنامه دیدارهای روز پایانی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به این شرح است:

دیدار فینال

* اردن - چین



دیدار رده‌بندی

* فیلیپین - کره جنوبی

دیدار تعیین رده پنجم و ششم

* ایران - لبنان

دیدار تعیین رده هفتم و هشتم