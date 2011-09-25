به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا روز شنبه دو دیدار برای تعیین ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم این رقابتها برگزار شد که طی آن سوریه برای تعیین رده نهم به مصاف امارات رفت و موفق به کسب پیروزی شد. دیدار مالزی و ازبکستان برای تعیین رده یازدهم نیز به سود مالزیاییها به پایان رسید.
نتیجه دیدارهای نهایی برای تعیین ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:
ردهبندی تیمهای نهم و دهم:
* سوریه 76 - امارات 72
ردهبندی تیمهای یازدهم و دوازدهم:
* ازبکستان 76 - مالزی 82
بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال سوریه در رده نهم جدول ردهبندی رقابتهای قهرمانی مردان آسیا قرار گرفت و تیم مالزی هم یازدهم شد. پیش از این نیز ردهبندی تیمهای سیزدهم تا شانزدهم مسابقات مشخص شده بود. ردهبندی تیمهای نهم تا شانزدهم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به این شرح است:
9- سوریه
10- امارات
11- مالزی
12- ازبکستان
13- اندونزی
14- هند
15- بحرین
16- قطر
همچنین روز جمعه دیدارهای مرحله نیمه نهایی و تعیین ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا در سال 2011 برگزار شد. در چارچوب این رقابتها اردن که باغلبه بر تیم ملی ایران مانع از حضور کشورمان در مرحله نیمهنهایی شده بود در دیدار برابر فیلیپین به برتری دست یافت. دیدار دو تیم چین و کرهجنوبی با برتری تیم میزبان به پایان رسید.
تیم ملی بسکتبال ایران که پس از دوره دوره متوالی از حضور در مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا بازماند نتیجه دیدار با چینتایپه را به سود خود تمام کرد و لبنانیها نیز موفق به شکست ژاپن شدند. نتیجه این دیدارها به این شرح است:
مرحله نیمه نهایی:
* اردن 75 – فیلیپین 61
* چین 56 – کره جنوبی 43
* ایران 98 – چین تایپه 66
* ژاپن 78 – لبنان 80
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