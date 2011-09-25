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۳ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۴

کهگیلویه و بویراحمد قهرمان مسابقات قویترین مردان جنوب کشور شد

کهگیلویه و بویراحمد قهرمان مسابقات قویترین مردان جنوب کشور شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: تیم کهگیلویه و بویراحمد به مقام قهرمانی مسابقات قویترین مردان جنوب کشور دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که با حضور 60 ورزشکار از استانهای خوزستان، اصفهان، فارس، بوشهر و کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج برگزار شد، تیم کهگیلویه و بویراحمد با 58 امیتاز به مقام قهرمانی رسید.

پس از تیم کهگیلویه و بویراحمد، تیمهای خوزستان با 34 و اصفهان با 28 امیتاز در مکانهای دوم و سوم این مسابقات قرار گرفتند.

در وزن منفی 85 کیلوگرم این رقابت ها "صمد گرامی"، "سعید خوبانی" و "مجتبی حکمتی" هرسه از یاسوج عنوان های اول تا سوم را کسب کردند.

در وزن منفی 105 کیلوگرم نیز "مسعود برزم" از یاسوج، "علیرضا قریشی" از اصفهان و "عباس خزری" از بوشهر در مکانهای اول تا سوم ایستادند.

همچنین در وزن مثبت 105 کیلو "سجاد مظفری" از خوزستان، "یوسف رازقی" از یاسوج، "حسین رئیسی" از اصفهان اول تا سوم شدند.

کد مطلب 1416484

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