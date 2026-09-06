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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

فکت چک؛ اخباری که ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

_درگذشت داریوش ارجمند بازیگر صدا و سیما

_ممانعت ترکمنستان و قزاقستان از انتقال ریلی کالاهای چین و روسیه به مقصد ایران

_افزودن متانول به بنزین و تغییر رنگ برخی فرآورده‌های نفتی

_ابهام در رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی پرونده قتل یک جوان ساکن بابلسر

_کمبود بحرانی لنز چشم در سیستان و بلوچستان

_تصرف تپه علی‌الطاهر توسط رژیم صهیونیستی

فکت چک؛ اخباری که ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6939296

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