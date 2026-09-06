فکت چک؛ اخباری که ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
_درگذشت داریوش ارجمند بازیگر صدا و سیما
_ممانعت ترکمنستان و قزاقستان از انتقال ریلی کالاهای چین و روسیه به مقصد ایران
_افزودن متانول به بنزین و تغییر رنگ برخی فرآوردههای نفتی
_ابهام در رسیدگی و تصمیمگیری قضایی پرونده قتل یک جوان ساکن بابلسر
_کمبود بحرانی لنز چشم در سیستان و بلوچستان
_تصرف تپه علیالطاهر توسط رژیم صهیونیستی
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