صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریور) به‌تدریج با عبور امواج کم‌دامنه از شمال‌غرب کشور، در این منطقه افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعدوبرق رخ می‌دهد.

وی افزود: دوشنبه (۱۶ شهریور) با نفوذ جریانات شمالی، بارش در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و ارتفاعات البرز تقویت می‌شود و در این مناطق کاهش دما و مواج شدن دریای خزر نیز مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور) بارش در سواحل دریای خزر و دامنه‌های شمالی البرز ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز نیز رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) در بخش‌هایی از شمال‌شرق، شرق و جنوب‌شرق کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و از دوشنبه تا پنجشنبه نیز در بخش‌هایی از هرمزگان احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت وجود دارد.

ضیائیان همچنین از وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در بخش‌هایی از شرق، شمال‌شرق، مرکز و جنوب‌شرق کشور خبر داد و اظهار کرد: این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی مناطق شود.

رگبار و رعدوبرق در تهران از دوشنبه

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۵ شهریور) صاف همراه با وزش باد و گاهی افزایش باد پیش‌بینی می‌شود و حداقل دمای تهران ۲۴ و حداکثر دمای آن ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد یا افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تصریح کرد: از اواخر وقت امروز (۱۵ شهریور) در مناطق جنوبی و غربی استان تهران در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، گاهی با احتمال گردوخاک، رخ خواهد داد.

وی گفت: از بعدازظهر دوشنبه (۱۶ شهریور) در مناطق شمالی استان تهران، به‌ویژه در ارتفاعات بالادست، و طی روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور) در سطح استان گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود و رگبار و رعدوبرق نیز مورد انتظار است.

صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۴ استان شمال کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در پایان با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه (۱۶ شهریور) در گیلان، نیمه غربی مازندران و شمال و نوار شرقی اردبیل و روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور) در گیلان، مازندران و غرب گلستان، وقوع رگبار باران، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ و کاهش محسوس دما مورد انتظار است.