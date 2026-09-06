سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحریم‌های شدید و آنچه محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا عنوان می‌شود، گفت: تصور آمریکا و ترامپ این بود که با اتکا به قدرت نظامی و ناوگان دریایی خود می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورد، اما تحولات اخیر نشان داد این محاسبات با واقعیت فاصله دارد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از قدرت آمریکا بر نمایش توان جنگ‌افزارهای نظامی این کشور استوار شده است، اظهار کرد: آنها تصور می‌کردند صرف حضور ناوگان دریایی و ناوهای هواپیمابر موجب عقب‌نشینی ایران خواهد شد، اما هر قدمی که جلوتر برداشتند، مجبور شدند چند قدم عقب‌تر بروند.

وی افزود: همین مسئله نشان داد ابرقدرتی که در عرصه نظامی ادعای حرف اول را دارد، در مواجهه با ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است.

هزینه تحریم برای آمریکا بیشتر از ایران است

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران عنوان کرد: کشوری که خود با بدهی‌های سنگین اقتصادی مواجه است و همزمان در جنگ اقتصادی با چین و سایر کشورها قرار دارد، چگونه می‌تواند ادعا کند در یک جنگ اقتصادی با ایران پیروز خواهد شد؟

سردار محبی درباره محاصره دریایی و آثار اقتصادی آن نیز گفت: اگر موضوع را از منظر اقتصادی محاسبه کنیم، خسارتی که این شرایط به آمریکا وارد می‌کند می‌تواند چندین برابر خسارتی باشد که به ایران وارد می‌شود.

وی ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد یک دلار به ایران ضربه اقتصادی وارد کند، ممکن است چندین دلار هزینه و خسارت متوجه خودش شود.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای بر بازار مواد اولیه و انرژی گفت: امروز ذخایر استراتژیک آمریکا تحت فشار قرار گرفته و این کشور با مشکلاتی در تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه است.

سردار محبی با اشاره به وضعیت تولید آلومینیوم در منطقه نیز اظهار کرد: تحولات منطقه‌ای بر تولید و صادرات آلومینیوم تأثیر گذاشته و بخشی از ظرفیت تولید در کشورهای منطقه از چرخه خارج شده است.

وی تأکید کرد: مجموع این تحولات نشان می‌دهد اعمال فشار اقتصادی و ایجاد محاصره، الزاماً به معنای پیروزی طرف تحریم‌کننده نیست و حتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای آن به همراه داشته باشد.