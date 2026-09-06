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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۹

سردار محبی: محاصره اقتصادی ایران برای آمریکا هزینه‌های سنگینی دارد

سردار محبی: محاصره اقتصادی ایران برای آمریکا هزینه‌های سنگینی دارد

کرج _ سخنگوی سپاه گفت: آمریکایی‌ها باید بدانند تشدید محاصره اقتصادی ایران تنها هزینه‌های بیشتری برای خودشان ایجاد می‌کند و ملت ایران در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهد شد.

سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحریم‌های شدید و آنچه محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا عنوان می‌شود، گفت: تصور آمریکا و ترامپ این بود که با اتکا به قدرت نظامی و ناوگان دریایی خود می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورد، اما تحولات اخیر نشان داد این محاسبات با واقعیت فاصله دارد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از قدرت آمریکا بر نمایش توان جنگ‌افزارهای نظامی این کشور استوار شده است، اظهار کرد: آنها تصور می‌کردند صرف حضور ناوگان دریایی و ناوهای هواپیمابر موجب عقب‌نشینی ایران خواهد شد، اما هر قدمی که جلوتر برداشتند، مجبور شدند چند قدم عقب‌تر بروند.

وی افزود: همین مسئله نشان داد ابرقدرتی که در عرصه نظامی ادعای حرف اول را دارد، در مواجهه با ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است.

هزینه تحریم برای آمریکا بیشتر از ایران است

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران عنوان کرد: کشوری که خود با بدهی‌های سنگین اقتصادی مواجه است و همزمان در جنگ اقتصادی با چین و سایر کشورها قرار دارد، چگونه می‌تواند ادعا کند در یک جنگ اقتصادی با ایران پیروز خواهد شد؟

سردار محبی درباره محاصره دریایی و آثار اقتصادی آن نیز گفت: اگر موضوع را از منظر اقتصادی محاسبه کنیم، خسارتی که این شرایط به آمریکا وارد می‌کند می‌تواند چندین برابر خسارتی باشد که به ایران وارد می‌شود.

وی ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد یک دلار به ایران ضربه اقتصادی وارد کند، ممکن است چندین دلار هزینه و خسارت متوجه خودش شود.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای بر بازار مواد اولیه و انرژی گفت: امروز ذخایر استراتژیک آمریکا تحت فشار قرار گرفته و این کشور با مشکلاتی در تأمین برخی مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه است.

سردار محبی با اشاره به وضعیت تولید آلومینیوم در منطقه نیز اظهار کرد: تحولات منطقه‌ای بر تولید و صادرات آلومینیوم تأثیر گذاشته و بخشی از ظرفیت تولید در کشورهای منطقه از چرخه خارج شده است.

وی تأکید کرد: مجموع این تحولات نشان می‌دهد اعمال فشار اقتصادی و ایجاد محاصره، الزاماً به معنای پیروزی طرف تحریم‌کننده نیست و حتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای آن به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6925516

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      2 4
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      مسامحه نکنید این افعی را سر بکوبید عزیزان باحکمت و درایت و کیاست از هر فرصت برای تحقیر دشمن بهره ببرید بسیار ترسو هستند لطفا و ناو دیگر را بزنید تا فرار کنند و حتی قایق را هم نگذارید در تنگه بیاید
      • NP FR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
        1 1
        جناب اون بزنه ایران میزنه ، ایران ایرانی شعورش درکش از شعور دشمن در جنگ نظامی تن به تن بالاتر جوانمردانه تره بیشتره . اون اگه شعور داشته باشه باید بفهمه که در این جغرافیا جای حضورش برای فتنه گری آشوب و ایجاد تنش منطقه ای نیست مثل انسان واقعی به مرز جغرافیای خودش برمی گرده به ملت کشورها حاکمیت ها احترام میزاره ..
      • NP FR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
        1 1
        هدف ایران خروج کامل غرب از این جغرافیاست تا به مداخلات بیگانه درایجاد آشوب فتنه گری در این جغرافیا برای همیشه پایان داده شود .. و این خواسته تمام امت های اسلامی از جمله ما در ایران است . چالش مشکلات و تمام مسائل مشترک بین ایران و کشورهای منطقه در این جغرافیا فقط و فقط به خود کشورها ملت های این جغرافیا ارتباط داره نه بیگانگان و غرب نمی خواد این حقیقت رو بپذیره که نباید به هیچ وجه و هرگز در امور روابط سایر کشورها ملت ها دخالت نکنه ..
    • NP US ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      5 2
      پاسخ
      دقیقا👏🇮🇷 اگر غربی ها دشمنان شعور داشته باشند واقعیت رو می پذیرند که بعید می دونم شیطان بزرگ اصلا عقل داشته باشه که درست هم فکر کنه به عمق ماجرا حقایق واقعیت ها توجه کنه و بپذیره .
    • علیرضا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      محاصره ایران باید شکسته شود آمریکا و آن خوک زردکثیف بایدتاوان این محاصره ر ابا غرق شدن ناوهایشان توسط دلاورمردان ایران بدهند.با یک حمله ناگهانی و سخت ناوهای آمریکا را غرق کنیدتا عبرت دیگران شوداگرامروزدرمقابل این محاصره کوتاه بیاییم درآینده نیزباکوچکترین مخالفت باآمریکا همین روال طی خواهدشد.ایرانیان همه سختیهارابجان میخرندتاآمریکاراشکست دهندحیثیت هرایرانی درگرو شکست دشمنان است.بکوبیدونابودشان کنید✌️✌️✌️

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