کشت شقایق الیفرا؛ ظرفیتی برای ارزآوری و اشتغال ۴ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی،درباره ظرفیت ارزآوری، تأمین نیاز صنعت دارویی کشور، اهمیت داروهای استراتژیک، عملکرد ستاد و ظرفیت اشتغالزایی این طرح توضیح داد.
ظرفیت ارزآوری؛ از ۲۰ میلیون دلار تا ظرفیتهای بسیار بزرگتر
اختراعی در پاسخ به پرسشی درباره میزان ارزآوری این طرح گفت: این موضوع به حجم صادرات و میزان تولید بستگی دارد، اما ارزآوری حدود ۲۰ میلیون دلار حداقل برای شروع قابل تصور است.
وی افزود: هرچقدر این طرح توسعه پیدا کند، ظرفیت ارزآوری آن نیز افزایش خواهد یافت و حتی میتواند در مقیاسهای بسیار بزرگتر و تا حدود میلیارد دلار نیز قابل توسعه باشد؛ چراکه کشورهای متقاضی این محصولات وجود دارند.
رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی گفت: ایران سابقه بسیار خوبی در صادرات داروهای مشتق از تریاک داشته است، اما کشت این گونه خاص و فرآوری محصولات دارویی از آن، برای نخستینبار در کشور در حال انجام است.
تأمین نیاز صنعت دارویی کشور
اختراعی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید داخلی این ماده میتواند بهطور کامل پاسخگوی صنعت دارویی کشور باشد، گفت: اگر این گونه به مقدار مورد نیاز کشت شود، میتواند نیاز صنعت دارویی کشور را تأمین کند.
وی افزود: این موضوع میتواند وابستگی کشور به واردات مواد اولیه دارویی مربوطه را از بین ببرد.
رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی توضیح داد: در حال حاضر حدود ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ قلم داروی مصرفی در کشور وجود دارد. در حالیکه اقلام API یا موادی که از این خانواده شقایق مشتق میشوند، شاید حدود ۱۵ قلم بیشتر نیست، اما اقلام گرانقیمتی هستند.
وی تصریح کرد: بنابراین تولید داخلی این اقلام میتواند بخش مهمی از ارز مورد نیاز نظام دارویی کشور را مدیریت کند.
داروهای استراتژیک و اهمیت تأمین مسکنها
اختراعی با اشاره به اهمیت داروهای تولیدشده از این مواد گفت: این مواد در تولید داروهای استراتژیک نیز کاربرد دارند؛ از جمله مسکنهای ضعیف و قوی.
وی افزود: بسیاری از جراحیها، دردهای حاد و شرایط اتاق عمل بدون وجود این داروها قابل مدیریت نیستند و وجود آنها ضرورت دارد.
رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی در پاسخ به این پرسش که آیا این داروها برای بیماران صرع و سرطانی نیز استفاده میشوند، گفت: موضوع اصلی در این زمینه، مسکنهای خفیف و قوی برای بیماران از جمله برای بیماران خاص و صعبالعلاج است.
وی ادامه داد: بهخصوص بیمارانی که درد زیادی را تحمل میکنند یا خدای نکرده در مراحل نهایی عمر خود قرار دارند، به این داروها نیاز حیاتی دارند.
اختراعی گفت: اگر این داروها وجود نداشته باشند، رنج این بیماران و اطرافیانشان که ناظر بر رنج آنها هستند، بسیار افزایش پیدا میکند و به همین دلیل مسکنها علاوه بر نقش درمانی، همیشه جزو داروهای بسیار مهم و پراهمیت در همه جای دنیا هستند.
ارزیابی رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی از عملکرد ستاد
اختراعی در ارزیابی اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر در این زمینه اظهار کرد: ستاد در این زمینه بسیار خوب کار کرده است.
وی افزود: غیر از بررسیهای کارشناسی درون ستاد، جلسات متعددی با همه صاحب نظران برگزار شده و آییننامه بسیار خوبی تدوین شده است. مباحث قانونی، اجرایی، فنی و حوزههای مرتبط با وزارت بهداشت، تأمین دارو، وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر واردات، تأمین ارز و تهیه بذر مناسب مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی ادامه داد: همچنین موضوع پیشگیری از آلودگیهای ناشی از ورود بذر نامناسب نیز مورد توجه قرار گرفته و همه این موارد مطالعه و بررسی شده است.
وی تأکید کرد: تیمهای بسیار خوبی در ستاد روی این موضوع کار کردهاند و در مجموع، یک کار تخصصی و حرفهای در این حوزه انجام شده و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.
اختراعی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت اشتغالزایی این طرح گفت: این طرح حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار مزرعه نیاز دارد و همین موضوع بهتنهایی کار بزرگی در حوزه کشاورزی ایجاد خواهد کرد.
وی بیان کرد: در بخش صنعت نیز فکر میکنم این طرح حدود ۴ هزار شغل ایجاد کند.
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