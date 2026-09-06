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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

کشت شقایق الیفرا؛ ظرفیتی برای ارزآوری و اشتغال ۴ هزار نفر

کشت شقایق الیفرا؛ ظرفیتی برای ارزآوری و اشتغال ۴ هزار نفر

رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی گفت: توسعه کشت شقایق الیفرا می‌تواند نیاز صنعت دارویی را تأمین، وابستگی به واردات را کاهش و زمینه ارزآوری و اشتغال را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی،درباره ظرفیت ارزآوری، تأمین نیاز صنعت دارویی کشور، اهمیت داروهای استراتژیک، عملکرد ستاد و ظرفیت اشتغال‌زایی این طرح توضیح داد.

ظرفیت ارزآوری؛ از ۲۰ میلیون دلار تا ظرفیت‌های بسیار بزرگ‌تر

اختراعی در پاسخ به پرسشی درباره میزان ارزآوری این طرح گفت: این موضوع به حجم صادرات و میزان تولید بستگی دارد، اما ارزآوری حدود ۲۰ میلیون دلار حداقل برای شروع قابل تصور است.

وی افزود: هرچقدر این طرح توسعه پیدا کند، ظرفیت ارزآوری آن نیز افزایش خواهد یافت و حتی می‌تواند در مقیاس‌های بسیار بزرگ‌تر و تا حدود میلیارد دلار نیز قابل توسعه باشد؛ چراکه کشورهای متقاضی این محصولات وجود دارند.

رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی گفت: ایران سابقه بسیار خوبی در صادرات داروهای مشتق از تریاک داشته است، اما کشت این گونه خاص و فرآوری محصولات دارویی از آن، برای نخستین‌بار در کشور در حال انجام است.

تأمین نیاز صنعت دارویی کشور

اختراعی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید داخلی این ماده می‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی صنعت دارویی کشور باشد، گفت: اگر این گونه به مقدار مورد نیاز کشت شود، می‌تواند نیاز صنعت دارویی کشور را تأمین کند.

وی افزود: این موضوع می‌تواند وابستگی کشور به واردات مواد اولیه دارویی مربوطه را از بین ببرد.

رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی توضیح داد: در حال حاضر حدود ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ قلم داروی مصرفی در کشور وجود دارد. در حالیکه اقلام API یا موادی که از این خانواده شقایق مشتق می‌شوند، شاید حدود ۱۵ قلم بیشتر نیست، اما اقلام گران‌قیمتی هستند.

وی تصریح کرد: بنابراین تولید داخلی این اقلام می‌تواند بخش مهمی از ارز مورد نیاز نظام دارویی کشور را مدیریت کند.

داروهای استراتژیک و اهمیت تأمین مسکن‌ها

اختراعی با اشاره به اهمیت داروهای تولیدشده از این مواد گفت: این مواد در تولید داروهای استراتژیک نیز کاربرد دارند؛ از جمله مسکن‌های ضعیف و قوی.

وی افزود: بسیاری از جراحی‌ها، دردهای حاد و شرایط اتاق عمل بدون وجود این داروها قابل مدیریت نیستند و وجود آنها ضرورت دارد.

رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی در پاسخ به این پرسش که آیا این داروها برای بیماران صرع و سرطانی نیز استفاده می‌شوند، گفت: موضوع اصلی در این زمینه، مسکن‌های خفیف و قوی برای بیماران از جمله برای بیماران خاص و صعب‌العلاج است.

وی ادامه داد: به‌خصوص بیمارانی که درد زیادی را تحمل می‌کنند یا خدای نکرده در مراحل نهایی عمر خود قرار دارند، به این داروها نیاز حیاتی دارند.

اختراعی گفت: اگر این داروها وجود نداشته باشند، رنج این بیماران و اطرافیانشان که ناظر بر رنج آنها هستند، بسیار افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل مسکن‌ها علاوه بر نقش درمانی، همیشه جزو داروهای بسیار مهم و پراهمیت در همه جای دنیا هستند.

ارزیابی رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی از عملکرد ستاد

اختراعی در ارزیابی اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر در این زمینه اظهار کرد: ستاد در این زمینه بسیار خوب کار کرده است.

وی افزود: غیر از بررسی‌های کارشناسی درون ستاد، جلسات متعددی با همه صاحب نظران برگزار شده و آیین‌نامه بسیار خوبی تدوین شده است. مباحث قانونی، اجرایی، فنی و حوزه‌های مرتبط با وزارت بهداشت، تأمین دارو، وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر واردات، تأمین ارز و تهیه بذر مناسب مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس سندیکای مواد مؤثره دارویی ادامه داد: همچنین موضوع پیشگیری از آلودگی‌های ناشی از ورود بذر نامناسب نیز مورد توجه قرار گرفته و همه این موارد مطالعه و بررسی شده است.

وی تأکید کرد: تیم‌های بسیار خوبی در ستاد روی این موضوع کار کرده‌اند و در مجموع، یک کار تخصصی و حرفه‌ای در این حوزه انجام شده و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

اختراعی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت اشتغال‌زایی این طرح گفت: این طرح حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار مزرعه نیاز دارد و همین موضوع به‌تنهایی کار بزرگی در حوزه کشاورزی ایجاد خواهد کرد.

وی بیان کرد: در بخش صنعت نیز فکر می‌کنم این طرح حدود ۴ هزار شغل ایجاد کند.

کد مطلب 6938832
مهدیه حسن نائینی

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    نظرات

    • علی اسلامی IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      17 2
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      مصرف‌ با‌ افزایش‌سن‌ بالا‌رفته ‌واردات‌‌هم‌ هزینه بر‌ است‌کاشفین‌ معطل شده‌اند بهتر‌است‌برای‌نیاز‌دارویی‌دوایی‌برای بزرگان‌پیدا کرد
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      23 1
      پاسخ
      سال دوم هست ک داره اجرا میشه و ۵استان مجوز کشت دارن ک درحال بهره برداری هستن کار درستیه و پر درامد ولی از طرفی کلی فساد داخلش هست مطمئنا میفته دست مافیا حتی اگر به ظاهر کنترل شده باشه
    • علی IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      15 3
      پاسخ
      اگر داخل کشور تولید بشه علاوه برنیاز دارویی .افراد مصرف کننده باید طی یک سیکل درست مشخص وپوشش داده بشن وبرای سایر مصرف کننده ها مقررات سختی گذاشته شود
    • بهزاد IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      22 0
      پاسخ
      بالاخره این داروی ترک اعتیاد که از شقایق گرفته میشه کی بدست مصرف کننده ی نهایی میرسه... چرا هیچ خبرنگاری این سئوال رو از این آقا نمیپرسه. یه شیشه اپیوم الان رسیده به قیمت ۱۲ میلیون تومن. بدادمون برسید ..انقدر داستان تعریف نکنید
    • ایرانی IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      12 7
      پاسخ
      کاردرستیه
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      11 1
      پاسخ
      سلام خدمت دوستان گرامی من بسیار فکر خوبی داشته برای کشور و دارو برای مصرف مردم عزیز کشور و کاری هم برای مردم برآورد می‌شود و سرمایه کشور خودمان را نمی‌دهیم برای دیگران خداوند متعال پدرومادر آن کسانی دراین فکره هستند بيامرزد و خداوند متعال نگهدار شما عزیزان گرامی باشد من کلاس چهارم دبستان بودم تو روستایی ما کشت می‌شود وچقدر مردم بخاطره تیززدن و گرفتن مزد می‌گرفتند
    • قاسم عسگری IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      11 2
      پاسخ
      سلام بسیار عالی ممنون از راهنمایی شما
    • حمید IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      9 2
      پاسخ
      بسیار خوبه چرا دارو پیدا نشه یا شرکت داروسازی نگرانی مواد اولیه داشته باشه
      • خانه بدوش چراغعلی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
        8 3
        سلام این که تریاک نیست حاجی این شقایق المیرا است تیغ زدن نداره فقط دانه اش درو یا کمباین میشه بعدمیدن کارخانجات داروسازی خبری از خشخاش نیست جانم
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      6 1
      پاسخ
      بهترین کار ممکن هستش هم برای اشتغال هم برای صنایع دارویی کشور
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      9 0
      پاسخ
      بهترین کار ممکن هستش هم برای اشتغال هم برای صنایع دارویی کشور
    • سیدعلی حسینی US ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      9 0
      پاسخ
      کار بسیار عاقلانه و به نفع کشور میباشد انشاءالله گسترش بیابد بنده جانباز هستم
    • IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 11
      پاسخ
      نباید برای عموم ازاد بشه بچه هامون نابود میشن
    • سید مصطفی هاشمی IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      5 0
      پاسخ
      چرا خشخاش نمی کارند
    • فرهاد وحیدی مهر US ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      6 0
      پاسخ
      بذر مورد نظر را از کجا تهیه کنیم
      • بهروز جعفری IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
        3 0
        طرح خوبی فکر کنم محصول کم آب بری باشه مجوز و بذر از کجا باید تهیه کنیم ؟
    • هوشنگ IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      2 0
      پاسخ
      این نوع تریاک مثل برنج هندی است
      • علی اصغر IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
        6 0
        خیلی خیلی کار درستیه
    • علی اکبر احمدی IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      3 1
      پاسخ
      سلام پدرمون دراومد بس که گرونه ایشالله یه کمک هم به مامیشه
    • سیدحمید سجادی IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      کاشت بشه هم برا دارو وهم برا کشاورزی و درآمد خوبه
    • DE ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اطلاعات خوبی داشته نظر من را جلب کرد من بیشتر موقع مطالعه میکنم...

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